Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал тех, кто обвиняет РФ в агрессии против Украины, вспомнить концепцию упреждающей самозащиты. Об этом он написал в субботу, 2 декабря, в публикации на своей странице в соцсети "ВКонтакте", посвящённой 200-летию доктрины экс-президента США Джеймса Монро.

Так, Медведев отметил, что в феврале прошлого года Россия вышла за искусственно очерченные различными доктринами "бессмысленные заградительные линии", обратившись к статье 51 Устава Организации Объединённых Наций (ООН), в которой указано право на самооборону.

"Всем несогласным с законностью использования нами в порядке толкования превентивных мер, предпринятых нашей страной в отношении Украины, советую вспомнить зародившуюся в первой половине XIX века англосаксонскую концепцию упреждающей самозащиты", — призвал он.