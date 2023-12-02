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Регион
Опубликовано 2 декабря 2023, 12:27
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Медведев дал совет обвиняющим Россию в агрессии

Медведев напомнил обвиняющим РФ в агрессии о концепции упреждающей самозащиты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал тех, кто обвиняет РФ в агрессии против Украины, вспомнить концепцию упреждающей самозащиты. Об этом он написал в субботу, 2 декабря, в публикации на своей странице в соцсети "ВКонтакте", посвящённой 200-летию доктрины экс-президента США Джеймса Монро.

Так, Медведев отметил, что в феврале прошлого года Россия вышла за искусственно очерченные различными доктринами "бессмысленные заградительные линии", обратившись к статье 51 Устава Организации Объединённых Наций (ООН), в которой указано право на самооборону.

"Всем несогласным с законностью использования нами в порядке толкования превентивных мер, предпринятых нашей страной в отношении Украины, советую вспомнить зародившуюся в первой половине XIX века англосаксонскую концепцию упреждающей самозащиты", — призвал он.

Также политик напомнил об инциденте 1837 года, когда британские колонизаторы уничтожили американское судно "Каролина" с оружием для канадских повстанцев. Медведев отметил, что дипломатическая переписка между двумя странами подтвердила правомерность упреждающего использования силы, а оправданность её применения стала определяться исключительно степенью неминуемости и масштабности возникающей угрозы. Примечательно, что и Международный суд ООН в дальнейшем ссылался на указанную концепцию, например при рассмотрении дел "Никарагуа против США" в 1986 году и "Иран против США" в 2003 году.

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Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского "насекомым", которого США "безжалостно раздавят". Кроме того, он указал на наплевательское отношение Америки к миру.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
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