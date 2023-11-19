"Очень по-американски": Медведев указал на наплевательское отношение США к миру после статьи Байдена

Слова президента США Джо Байдена о том, что "великие потрясения" могут привести к прогрессу и большей защищённости США, являются квинтэссенцией американской доктрины безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными", — указал он на своей странице в VK.

Причём Штатам, разумеется, плевать на остальных, добавил политик. А слова о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, звучат "очень по-американски", заметил Медведев.