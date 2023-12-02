В США указали на грозную тактику России, превратившую "Искандеры" в кошмар для ВСУ
MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов ВС РФ "Искандерами"
ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов российскими "Искандерами". Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.
Под "двойным ударом" издание подразумевает одновременный запуск сразу нескольких ракет по одной цели. В то же время противовоздушная оборона Незалежной становится всё более истощённой. Это позволяет российским ракетам бить с большей эффективностью.
Причём Россия успешно нарастила объёмы производства вооружения, что сильно сказалось на ситуации на фронте. В материале указывается, что огромное и растущее превосходство в ракетах класса "земля – земля" остаётся центральным фактором, из-за которого наши войска имеют преимущество.
Как писал журнал Military Watch Magazine, Россия существенно нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Теперь ВС РФ могут применять их без оглядки на расход боеприпасов.
ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота РФ