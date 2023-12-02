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Опубликовано 2 декабря 2023, 14:14
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В США указали на грозную тактику России, превратившую "Искандеры" в кошмар для ВСУ

MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов ВС РФ "Искандерами"

ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов российскими "Искандерами". Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.

Под "двойным ударом" издание подразумевает одновременный запуск сразу нескольких ракет по одной цели. В то же время противовоздушная оборона Незалежной становится всё более истощённой. Это позволяет российским ракетам бить с большей эффективностью.

Причём Россия успешно нарастила объёмы производства вооружения, что сильно сказалось на ситуации на фронте. В материале указывается, что огромное и растущее превосходство в ракетах класса "земля – земля" остаётся центральным фактором, из-за которого наши войска имеют преимущество.

Почему Армия России перешла к "двойным ударам" в зоне СВО и как реагирует Запад
Почему Армия России перешла к "двойным ударам" в зоне СВО и как реагирует Запад

Как писал журнал Military Watch Magazine, Россия существенно нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Теперь ВС РФ могут применять их без оглядки на расход боеприпасов.

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ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота РФ

Матвей Константинов
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