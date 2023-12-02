Россиянам напомнили послание святителя Филарета о врагах, которое актуально и сегодня

2 декабря православная церковь чтит память великого русского cвятителя и просветителя — митрополита Филарета (Дроздова). Священнослужитель оставил современным жителям России послание, актуальное и сейчас, отметил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

"Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими", — говорил Филарет.

"Этот великий русский святитель и просветитель, чью память сегодня празднует наша Церковь, был одним из ярчайших людей XIX века. Митрополит Филарет возвёл десятки храмов и монастырей, среди которых моя родная церковь святой мученицы Татианы при МГУ, где я воцерковлялся ещё студентом", — отметил Малофеев.

Он напомнил, что тогда храм был возвращён верующим и сцена советского театра снова стала алтарём. Малофеев добавил, что именно Филарет является последним редактором "Манифеста о воле" от 19 февраля 1861 года. Этот документ освободил русских крестьян от крепостной зависимости. В то же время митрополит резко относился к популярным в те годы либеральным суждениям, пытаясь предотвратить "революционную катастрофу". Малофеев подчеркнул, что в Церкви XIX век неспроста называют веком Филарета, а в XXI веке его наставления и молитвы нужны ещё больше.