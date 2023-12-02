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2 декабря, 14:28

Россиянам напомнили послание святителя Филарета о врагах, которое актуально и сегодня

Малофеев напомнил о послании Филарета о врагах, которое актуально сегодня

<p>Митрополит Филарет. Портрет работы Владимира Гау, 1854 год. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filaret_(Drozdov)_by_Gau.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Митрополит Филарет. Портрет работы Владимира Гау, 1854 год. Обложка © Wikipedia

2 декабря православная церковь чтит память великого русского cвятителя и просветителя — митрополита Филарета (Дроздова). Священнослужитель оставил современным жителям России послание, актуальное и сейчас, отметил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

"Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими", — говорил Филарет.

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"Этот великий русский святитель и просветитель, чью память сегодня празднует наша Церковь, был одним из ярчайших людей XIX века. Митрополит Филарет возвёл десятки храмов и монастырей, среди которых моя родная церковь святой мученицы Татианы при МГУ, где я воцерковлялся ещё студентом", — отметил Малофеев.

Он напомнил, что тогда храм был возвращён верующим и сцена советского театра снова стала алтарём. Малофеев добавил, что именно Филарет является последним редактором "Манифеста о воле" от 19 февраля 1861 года. Этот документ освободил русских крестьян от крепостной зависимости. В то же время митрополит резко относился к популярным в те годы либеральным суждениям, пытаясь предотвратить "революционную катастрофу". Малофеев подчеркнул, что в Церкви XIX век неспроста называют веком Филарета, а в XXI веке его наставления и молитвы нужны ещё больше.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что у России есть национальная идея, а идеология ей не нужна. По мнению предстоятеля РПЦ, идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации, поэтому единство на такой основе ненадёжно.

Никита Осипов
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