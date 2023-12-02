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2 декабря, 14:52

Режиссёр сериала "Кулагин и партнёры" обвинил бизнес-клуб в мошенничестве на миллион

SHOT: Режиссёр Ройзман обвинил бизнес-клуб в Москве в мошенничестве на курсах

<p>Режиссёр Игорь Ройзман. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Режиссёр Игорь Ройзман. Обложка © Telegram / SHOT

Режиссёр сериалов "Кулагин и партнёры" и "Парфюмерша" 52-летний Игорь Ройзман обвинил в мошенничестве московский бизнес-клуб Terra. По данным SHOT, он потерял на курсах по продвижению бизнеса больше миллиона рублей.

Наставник Terra Александр Лакеев, в команде которого был режиссёр Игорь Ройзман. Фото © Telegram / SHOT

Наставник Terra Александр Лакеев, в команде которого был режиссёр Игорь Ройзман. Фото © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, у Ройзмана есть свой продакшен, который он очень хотел раскрутить, чтобы получать больше заказов. Для этого режиссёр решил пройти курс в Terra. Это некоммерческая организация, которая позиционирует себя как кузницу предпринимателей.

В наставники Ройзман выбрал мужчину по имени Александр Лакеев, которого клуб преподносит как специалиста по продвижению бизнеса в сфере видеопродакшена. Режиссёр записался к нему в команду, однако под видом обучения его убедили вложить деньги в чужие бизнес-проекты, в которых был заинтересован клуб. В итоге Ройзман потратил деньги, однако, как уверяет, не получил никаких полезных знаний. Потерпевший написал заявление в полицию, обвинив Terra в разводе на деньги. Правоохранители проводят проверку. Сам же клуб хвастается, что в нём состоят 45 тысяч предпринимателей, причём средняя годовая выручка их 300 наставников-бизнесменов составляет 300 миллионов рублей.

Игорь Ройзман — сын советского и российского режиссёра Зиновия Ройзмана, автора сериалов "Империя под ударом", "Охота на асфальте", "Смерш" и "Арбатские тайны". В сериалах Игоря Ройзмана снимались такие известные актёры, как Мария Куликова, Наталья Рогожкина, Павел Савинков и многие другие.

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Никита Осипов
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