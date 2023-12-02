Чёрное око смотрит на Землю: Учёный предупредил о глубокой "корональной дыре" на Солнце

27 и 28 ноября на Солнце произошла серия мощных взрывов, кроме того, на звезде образовалась глубокая "корональная дыра", которая своим чёрным оком смотрит прямо на Землю. Вихри плазмы и радиации от неё достигнут Земли 4–5 декабря, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин.

"Мы ожидаем, что возмущение от неё придёт 4–5 декабря", — приводит слова Абунина kp.ru.

Таким образом, две магнитные бури сольются в одну. Как спасаться от этого, рассказали врачи. Так, специалист по первичной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что в период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, а также нарушений сердечного ритма. Эксперт посоветовал метеозависимым людям измерять давление утром и вечером, пишет РИА "ФедералПресс".

А врач-терапевт Вероника Лисицкая предупредила, что у здорового человека не должно быть негативных реакций на изменение погоды, в том числе на магнитные бури. По словам медика, головная боль, слабость, головокружение и другие проявления метеозависимости возникают из-за других болезней, прежде всего заболеваний сердечно-сосудистой системы, железодефицитной анемии и снижения функции щитовидной железы.

В свою очередь терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует во время магнитных бурь употреблять овощи, рыбу и диетическое мясо, а также отказаться от алкоголя и жирной пищи. Кроме того, специалист советует отложить тяжёлые физические тренировки или высокозатратные умственные нагрузки. Лучше хорошо высыпаться, ведь здоровый сон поможет легче перенести геошторм.