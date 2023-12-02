Чёрное око смотрит на Землю: Учёный предупредил о глубокой "корональной дыре" на Солнце
Учёный Абунин: Вихри от корональной дыры на Солнце достигнут Земли 4 декабря
27 и 28 ноября на Солнце произошла серия мощных взрывов, кроме того, на звезде образовалась глубокая "корональная дыра", которая своим чёрным оком смотрит прямо на Землю. Вихри плазмы и радиации от неё достигнут Земли 4–5 декабря, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин.
"Мы ожидаем, что возмущение от неё придёт 4–5 декабря", — приводит слова Абунина kp.ru.
Таким образом, две магнитные бури сольются в одну. Как спасаться от этого, рассказали врачи. Так, специалист по первичной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что в период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, а также нарушений сердечного ритма. Эксперт посоветовал метеозависимым людям измерять давление утром и вечером, пишет РИА "ФедералПресс".
А врач-терапевт Вероника Лисицкая предупредила, что у здорового человека не должно быть негативных реакций на изменение погоды, в том числе на магнитные бури. По словам медика, головная боль, слабость, головокружение и другие проявления метеозависимости возникают из-за других болезней, прежде всего заболеваний сердечно-сосудистой системы, железодефицитной анемии и снижения функции щитовидной железы.
В свою очередь терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует во время магнитных бурь употреблять овощи, рыбу и диетическое мясо, а также отказаться от алкоголя и жирной пищи. Кроме того, специалист советует отложить тяжёлые физические тренировки или высокозатратные умственные нагрузки. Лучше хорошо высыпаться, ведь здоровый сон поможет легче перенести геошторм.
Ранее Лайф рассказывал, какой магнитной буре человечество не сможет противостоять. У людей на данном этапе существования попросту нет средств для этого.
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