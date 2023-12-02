Регион

Уведомления отключены

2 декабря, 15:37

Воспитательница детсада избила ребёнка карандашом и попросила хранить "секретик"

Mash: В Подмосковье воспитательница детсада трижды ударила ребёнка карандашом

В Московской области воспитательница в детском саду трижды ударила пятилетнего мальчика карандашом. Об этом сообщает Mash.

Последствия удара карандашом ребёнка в подмосковном детсаду. Обложка © Telegram / Mash

Последствия удара карандашом ребёнка в подмосковном детсаду. Обложка © Telegram / Mash

Инцидент произошёл в одном из дошкольных учреждений Одинцовского района. По данным телеграм-канала, пятилетний малыш играл с товарищем и случайно задел его карандашом. Воспитательница, заметив это, взяла "игрушку" и истыкала ею мальчика. Женщина остановилась только после того, как ребёнок упал на пол, крича от боли. После этого она обработала раны йодом и попросила сохранить "секретик".

Правда вскрылась, когда родители стали купать сына. Малыш рассказал о произошедшем и пожаловался, что воспитательницы частенько распускают руки. К примеру, однажды с него сняли футболку и вытерли ею грязный стол за пролитый суп. Родители ребёнка уже обратились в правоохранительные органы, детсад сейчас проверяют.

В Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду

В Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду

Ранее Лайф писал, что на Урале две мамы устроили кровавый мордобой у детсада из-за спора в соцсетях. Однажды женщина обвинила другую в избиении, а та в ответ — в клевете.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров