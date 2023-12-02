Воспитательница детсада избила ребёнка карандашом и попросила хранить "секретик"

В Московской области воспитательница в детском саду трижды ударила пятилетнего мальчика карандашом. Об этом сообщает Mash.

Последствия удара карандашом ребёнка в подмосковном детсаду. Обложка © Telegram / Mash

Инцидент произошёл в одном из дошкольных учреждений Одинцовского района. По данным телеграм-канала, пятилетний малыш играл с товарищем и случайно задел его карандашом. Воспитательница, заметив это, взяла "игрушку" и истыкала ею мальчика. Женщина остановилась только после того, как ребёнок упал на пол, крича от боли. После этого она обработала раны йодом и попросила сохранить "секретик".

Правда вскрылась, когда родители стали купать сына. Малыш рассказал о произошедшем и пожаловался, что воспитательницы частенько распускают руки. К примеру, однажды с него сняли футболку и вытерли ею грязный стол за пролитый суп. Родители ребёнка уже обратились в правоохранительные органы, детсад сейчас проверяют.