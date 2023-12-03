Помним, скорбим: День Неизвестного Солдата в России

День Неизвестного Солдата 2026: когда отмечают, история памятной даты и Могила Неизвестного Солдата Оглавление Когда отмечается День Неизвестного Солдата в 2026 году Почему День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря Где находится Могила Неизвестного Солдата в Москве Как появилась памятная дата в 2014 году Как отмечают День Неизвестного Солдата Как найти сведения о родственнике, пропавшем без вести в годы войны Частые вопросы о Дне Неизвестного Солдата День Неизвестного Солдата 3 декабря 2026 года: почему установили памятную дату, история Могилы Неизвестного Солдата, Вечный огонь и традиции памяти. День Неизвестного Солдата — памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 3 декабря в память о воинах, погибших в боевых действиях. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

3 декабря 2026 года в России отмечают День Неизвестного Солдата. Это ежегодная памятная дата в честь защитников Отечества, погибших в войнах и вооружённых конфликтах, чьи имена так и не удалось установить. Почему выбрали именно 3 декабря, где находится Могила Неизвестного Солдата и как сохраняют память о погибших — в материале Life.ru.

Когда отмечается День Неизвестного Солдата в 2026 году

День Неизвестного Солдата в России ежегодно приходится на 3 декабря. В 2026 году это четверг. Дата закреплена Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ, который дополнил перечень памятных дат России. Это памятная дата, а не дополнительный нерабочий праздничный день: общероссийского выходного 3 декабря не установлено.

День посвящён не одному человеку и не только событиям Великой Отечественной войны. Он напоминает о воинах, не вернувшихся с разных войн и военных конфликтов, чьи имена неизвестны или чья судьба окончательно не установлена. При этом «неизвестный солдат» и «пропавший без вести» — не всегда одно и то же: человек может числиться пропавшим, а затем его судьбу удаётся выяснить по архивам.

Почему День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря

Выбор даты связан с событиями 3 декабря 1966 года. Тогда в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного советского воина торжественно перенесли из братской могилы у 41-го километра Ленинградского шоссе и перезахоронили в Александровском саду у Кремлёвской стены.

Перенесение останков стало символом памяти о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Позднее место захоронения превратилось в один из главных военных мемориалов страны.

Где находится Могила Неизвестного Солдата в Москве

Могила Неизвестного Солдата расположена в Александровском саду у Кремлёвской стены. Мемориальный архитектурный ансамбль открыли 8 мая 1967 года, в канун Дня Победы. Его центральные элементы — надгробие, бронзовая звезда с Вечным огнём и надпись «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Вечный огонь служит символом непрерывной памяти. К мемориалу возлагают цветы и венки, здесь проходят церемонии в дни воинской славы и памятные даты. Посетить памятник можно и в другие дни — для этого необязательно ждать 3 декабря.

"Неизвестный солдат" (1984) —экранизация одноименной повести Анатолия Рыбакова. Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Как появилась памятная дата в 2014 году

До официального учреждения даты поисковики и общественные объединения уже проводили акции памяти неизвестных воинов. Законодательное решение было принято в 2014 году: Федеральный закон № 340-ФЗ установил 3 декабря Днём Неизвестного Солдата.

День помогает обратить внимание не только на церемонии, но и на поисковую работу: изучение документов, уточнение мест захоронений, восстановление биографий и установление имён погибших.

Вечный огонь в Александровском саду у могилы неизвестного солдата. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Как отмечают День Неизвестного Солдата

В разных регионах обычно проводят церемонии возложения цветов к воинским мемориалам, минуты молчания, встречи с поисковиками, уроки памяти, музейные выставки и занятия по семейной истории. Точные мероприятия на 3 декабря 2026 года зависят от местных организаторов: их время и место лучше проверять на официальных сайтах музеев, школ, муниципалитетов и поисковых объединений.

Почтить память можно и без участия в официальной церемонии: узнать историю родственника, сохранить фронтовые письма, посетить местный мемориал или вместе с детьми прочитать документы военного времени.

Как найти сведения о родственнике, пропавшем без вести в годы войны

Начать можно с бесплатных государственных баз «Память народа» и ОБД «Мемориал». Для поиска полезны фамилия, имя, отчество, примерный год рождения, место призыва и данные из семейных писем. В архивных документах встречаются ошибки и разные варианты написания фамилий, поэтому одну найденную карточку нельзя автоматически считать доказательством судьбы именно вашего родственника.

Подробный порядок действий, сравнение баз данных и образец обращения в архив — в отдельном практическом руководстве Life.ru «Как найти пропавшего без вести родственника — участника Великой Отечественной войны».

Частые вопросы о Дне Неизвестного Солдата

Какого числа День Неизвестного Солдата в 2026 году?

3 декабря 2026 года, в четверг. Дата фиксированная и не переносится на выходные.

Это официальный выходной день?

Нет. День Неизвестного Солдата является установленной законом памятной датой, но не дополнительным нерабочим праздничным днём.

Почему именно 3 декабря?

3 декабря 1966 года прах неизвестного советского солдата перенесли в Александровский сад у Кремлёвской стены.

Когда открыли Могилу Неизвестного Солдата?

Мемориальный ансамбль в Москве открыли 8 мая 1967 года.

Можно ли найти имя пропавшего без вести бойца спустя десятилетия?

Иногда — да. Оцифрованные донесения о потерях, карточки военнопленных, наградные листы, журналы боевых действий и документы о захоронениях помогают уточнять судьбы людей. Но результат поиска не гарантирован: часть документов утрачена, недоступна или содержит неполные сведения.

День Неизвестного Солдата — повод помнить не только о безымянном воине у Кремлёвской стены, но и о людях, чьи семьи десятилетиями ищут ответы о судьбе близких.

Авторы Андрей Ананьев