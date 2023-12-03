Помним, скорбим: День Неизвестного Солдата в России День Неизвестного Солдата призван увековечить память, доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Когда отмечается этот день и какова его история, рассказывает Life.ru. 2 декабря, 21:01 День Неизвестного Солдата — памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 3 декабря в память о воинах, погибших в боевых действиях. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В истории России было много военных конфликтов, в которых погибли миллионы солдат. Они сражались не только на родине, но и далеко за её пределами. Мы уважаем и помним тех, кто был похоронен, хотя многие имена солдат остались неизвестными. Именно поэтому в нашей стране есть такая памятная дата, как День Неизвестного Солдата.

В этот день мы чтим память воинов, чьи тела покоятся в братских могилах или кого мы потеряли без вести во время военных действий. Они отважно и смело сражались за свою Родину.

Когда в декабре отмечается День Неизвестного Солдата?

В России каждое 3 декабря начиная с 2014 года отмечается День Неизвестного Солдата. В 2023 году эта традиция продолжается.

"Неизвестный солдат" (1984) —экранизация одноименной повести Анатолия Рыбакова. Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

История праздника

В 1966 году воинам Советской армии, которые погибли за победу над фашистской Германией во время Великой Отечественной войны, было устроено групповое захоронение на 41-м километре Ленинградского шоссе. В честь этой победы 3 декабря 1966 года останки неизвестного солдата были перенесены в Александровский сад и там достойно захоронены.

На плите, лежащей на могиле неизвестного солдата, сделана надпись: "Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен". 8 мая 1967 года на месте захоронения в Александровском саду в Москве у стен Кремля открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата".

Вечный огонь в Александровском саду у могилы неизвестного солдата. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

В 2013 году организация "Поисковое движение России" провела акцию "День Неизвестного Солдата". На встрече, которая состоялась 25 сентября 2014 года в ВДЦ "Океан", руководитель Администрации Президента РФ и участники поисковой смены обсудили предложение установить памятную дату в честь неизвестного солдата.

Это предложение было поддержано и установлено Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".

Сколько неизвестных солдат погибло в России

На территории бывшего Советского Союза пропавшими без вести после Великой Отечественной войны считаются около 4,5 миллиона солдат. С 2012 по 2018 годы участники Поискового движения России нашли останки 120 тысяч человек. За это время им удалось идентифицировать имена 6 тысяч из них.

Мероприятия на День Неизвестного Солдата

На ВДНХ 3 декабря будут проведены тематические экскурсии ко Дню Неизвестного Солдата. Пресс-служба выставочного комплекса сообщила, что в Музее славянской письменности "Слово" состоятся две экскурсии под названием "Письма и дневники как память о войне": первая — в 16:00, а вторая — в 18:00. В ходе экскурсий посетителям расскажут о различных текстах, написанных разными авторами и в разное время, о том, как они отражают военные конфликты. Особое внимание будет уделено дневникам и письмам времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Центре "Космонавтика и авиация" в 17:00 и 19:00 будут доступны экскурсии "На крыльях Победы". На них участникам покажут модели отечественной авиационной и ракетной техники.

Авторы Андрей Ананьев