Отмечаем День юриста: Интересные факты о юристах в честь праздника День юриста — это профессиональный праздник всех адвокатов, судей, правозащитников и других специалистов, связанных с правом. Когда отмечают этот день в России, какова его история, а также интересные факты о юристах — все подробности читайте на Life.ru. 2 декабря, 21:01 День юриста отмечается в России ежегодно 3 декабря. В 2023 году дата приходится на воскресенье. Это официальный профессиональный праздник специалистов в области права. Фото © prostooleh / freepik

День юриста — это профессиональный праздник для всех, кто связан с областью права: адвокатов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов. К ним присоединяются их друзья и члены семьи. Также этот праздник отмечают преподаватели, студенты и выпускники юридических учебных заведений.



Давайте же узнаем, когда этот праздник отмечают у нас в стране, какая у него история и что интересного связано с юристами.

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Какого числа отмечают День юриста

День юриста в России отмечается 3 декабря. Дата фиксированная, поэтому запомнить несложно. В 2023 году он уже проводится в 16-й раз.

История и традиции праздника

Раньше, до Октябрьской революции, 3 декабря был праздником юристов в Российской империи. После 1917 года празднование правоведов прекратилось, но было возобновлено в 2008 году.



Московская областная дума выступила инициатором восстановления этого праздника и обратилась в Ассоциацию юристов России с предложением. Ранее отмечались только отдельные праздники для различных категорий юристов, а общего праздника для всех правоведов не было.



29 января 2008 года заместитель председателя Правительства России Д. Медведев поддержал инициативу депутатов Думы, а 4 февраля 2008 года президент Российской Федерации В. Путин учредил День юриста указом № 130.



Этот праздник связан с принятием законов и уставов суда в Российской империи 3 декабря 1864 года, которые стали основой судебной реформы.



Во время этого праздника высокопоставленные представители законодательной, исполнительной и других ветвей власти присылают официальные поздравления своим коллегам. Лучшие студенты-юристы получают почётные грамоты. Также организуются презентации книг о праве.

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Интересные факты о юристах

По случаю Дня юриста собрали для вас несколько интересных фактов об этих профессионалах и их сфере деятельности.

Множество юридических терминов пришли к нам из древности. Например, слово "прокурор" переводится с латинского как "человек, заботящийся о чём-либо", а "юрист" — "право".

Ленин, Ганди, Чайковский и другие известные личности имели юридическое образование.

Вавилонский царь Хаммурапи установил юридическую ответственность, издав Свод законов.

Почти 70% вакансий на рынке труда относятся к юридической или экономической сфере.

Юристы, священники и врачи владеют самым большим профессиональным словарём, насчитывающим более 15 000 слов.

Британское футурологическое общество предполагает, что к 2030 году виртуальные юристы будут наиболее востребованной профессией.

Как отмечают День юриста в России

Каждый год 3 декабря вручается премия "Юрист года", которую учредил президент РФ в 2009 году. Премия присуждается в пяти областях: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".

Авторы Андрей Ананьев