Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Площадь мощного пожара на рынке в Татарстане выросла почти до 7 тысяч квадратов

Мурашко: Переход на электронные медкарты в поликлиниках РФ станет обязательным

Умер Герой СССР, образ которого выбрали для песни "Батяня-комбат"

На Филиппинах за два часа произошло 22 землетрясения магнитудой 5,0–7,7

Возобновлена эвакуация россиян из Газы

Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Стало известно, когда МОК решит, допускать Россию на ОИ-24 или нет

Похитителей восьмилетней девочки под Калугой отправили в СИЗО на два месяца

Глава "Моссад" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге

Отмечаем День юриста: Интересные факты о юристах в честь праздника

День юриста — это профессиональный праздник всех адвокатов, судей, правозащитников и других специалистов, связанных с правом. Когда отмечают этот день в России, какова его история, а также интересные факты о юристах — все подробности читайте на Life.ru.

2 декабря, 21:01
<p>День юриста отмечается в России ежегодно 3 декабря. В 2023 году дата приходится на воскресенье. Это официальный профессиональный праздник специалистов в области права. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/girl-signs-the-documents-lady-sitting-on-the-table-manager-working-in-the-office_11154941.htm#query=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&position=10&from_view=search&track=sph&uuid=d31851b1-bb61-4709-ad39-4cef1988da43" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prostooleh / freepik </a></p>

День юриста отмечается в России ежегодно 3 декабря. В 2023 году дата приходится на воскресенье. Это официальный профессиональный праздник специалистов в области права. Фото © prostooleh / freepik

День юриста — это профессиональный праздник для всех, кто связан с областью права: адвокатов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов. К ним присоединяются их друзья и члены семьи. Также этот праздник отмечают преподаватели, студенты и выпускники юридических учебных заведений.

Давайте же узнаем, когда этот праздник отмечают у нас в стране, какая у него история и что интересного связано с юристами.

Чем юрист отличается от адвоката? Что делать, если на тебя подали в суд? Чем занимаются юристы и почему они всего боятся? Объясняет Лилия Маликова, практикующий юрист. Видео © YouTube / UTV Oren / 10 минут, чтобы узнать о профессии юрист

Какого числа отмечают День юриста

День юриста в России отмечается 3 декабря. Дата фиксированная, поэтому запомнить несложно. В 2023 году он уже проводится в 16-й раз.

История и традиции праздника

Раньше, до Октябрьской революции, 3 декабря был праздником юристов в Российской империи. После 1917 года празднование правоведов прекратилось, но было возобновлено в 2008 году.

Московская областная дума выступила инициатором восстановления этого праздника и обратилась в Ассоциацию юристов России с предложением. Ранее отмечались только отдельные праздники для различных категорий юристов, а общего праздника для всех правоведов не было.

29 января 2008 года заместитель председателя Правительства России Д. Медведев поддержал инициативу депутатов Думы, а 4 февраля 2008 года президент Российской Федерации В. Путин учредил День юриста указом № 130.

Этот праздник связан с принятием законов и уставов суда в Российской империи 3 декабря 1864 года, которые стали основой судебной реформы.

Во время этого праздника высокопоставленные представители законодательной, исполнительной и других ветвей власти присылают официальные поздравления своим коллегам. Лучшие студенты-юристы получают почётные грамоты. Также организуются презентации книг о праве.

Что общего между дельфином и хорошим юристом, чем опасен трудоголизм в юридической профессии и как юристу бороться с прокрастинацией? Видео © YouTube/ kiaplaw / Юрист: как все устроено

Интересные факты о юристах

По случаю Дня юриста собрали для вас несколько интересных фактов об этих профессионалах и их сфере деятельности.

Россиянам перечислили форс-мажоры, при которых на работу можно опаздывать

Россиянам перечислили форс-мажоры, при которых на работу можно опаздывать

  • Множество юридических терминов пришли к нам из древности. Например, слово "прокурор" переводится с латинского как "человек, заботящийся о чём-либо", а "юрист" — "право".
  • Ленин, Ганди, Чайковский и другие известные личности имели юридическое образование.
  • Вавилонский царь Хаммурапи установил юридическую ответственность, издав Свод законов.
  • Почти 70% вакансий на рынке труда относятся к юридической или экономической сфере.
  • Юристы, священники и врачи владеют самым большим профессиональным словарём, насчитывающим более 15 000 слов.
  • Британское футурологическое общество предполагает, что к 2030 году виртуальные юристы будут наиболее востребованной профессией.

Как отмечают День юриста в России

Каждый год 3 декабря вручается премия "Юрист года", которую учредил президент РФ в 2009 году. Премия присуждается в пяти областях: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".

Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!