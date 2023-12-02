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2 декабря, 16:11

Самолёт с хоккеистами ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолёт с ХК ЦСКА по пути в Челябинск сел в Екатеринбурге из-за непогоды

Самолёт с игроками ХК ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге из-за непогоды. Спортсмены направлялись в Челябинск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с местным "Трактором".

"В Челябинск добираемся с приключениями. Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге", — отметили в пресс-службе ХК ЦСКА.

Игра между командами должна состояться 3 декабря в 15:00 мск. Отметим, что ЦСКА на данный момент находится на шестом месте в таблице Западной конференции, имея 42 очка. "Трактор" занимает такую же позицию с таким же количеством очков в Восточной конференции. При этом у челябинцев на одну игру больше.

У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском

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Ранее Лайф писал, что летевший из Санкт-Петербурга самолёт совершил аварийную посадку в Москве. В экстренных службах отметили, что это произошло из-за отказа левого двигателя.

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ТАСС / URA.RU / EDUARD KORNIYENKO

Никита Осипов
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