Самолёт с хоккеистами ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолёт с игроками ХК ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге из-за непогоды. Спортсмены направлялись в Челябинск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с местным "Трактором".

"В Челябинск добираемся с приключениями. Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге", — отметили в пресс-службе ХК ЦСКА.

Игра между командами должна состояться 3 декабря в 15:00 мск. Отметим, что ЦСКА на данный момент находится на шестом месте в таблице Западной конференции, имея 42 очка. "Трактор" занимает такую же позицию с таким же количеством очков в Восточной конференции. При этом у челябинцев на одну игру больше.