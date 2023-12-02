"Перешли к богемному": Анна Хилькевич рассказала, какой стиль выбрала для ремонта дома
Анна Хилькевич выбрала богемный и современный стили для ремонта в новом доме
Анна Хилькевич. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова
Актриса Анна Хилькевич осенью купила в ипотеку участок в двадцать соток с двухэтажной постройкой площадью 324 квадратных метра. Семья артистки планирует переехать туда зимой. Хилькевич рассказала, в каком стиле будет выполнен ремонт в новом доме.
"Мы перешли к богемному и к нему подключили современный стиль. Просто всё очень намешано, но это прикольно. Классно выглядит", — подчеркнула звезда "Универа" в беседе с порталом "Страсти".
Изначально ремонт должен был быть выполнен в стиле бохо, но супруги отказались от этой идеи из-за явной простоты дизайна, пояснила Хилькевич. Стиль ретро, как в квартире певца Дмитрия Билана, тоже им не подошёл. Актриса добавила, что уважает историю, но не желает жить в музее.
Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух дочерей — семилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию.
А ранее Лайф рассказывал, что певец Валерий Леонтьев осенью вернулся в Москву для того, чтобы сделать ремонт в квартире. За два месяца нахождения в городе артист полностью поменял дизайн своего жилища. Для Леонтьева смена интерьера — новая страсть, он самостоятельно декорирует помещения и подбирает цветовую гамму и фактуру вещей.