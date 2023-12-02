"Перешли к богемному": Анна Хилькевич рассказала, какой стиль выбрала для ремонта дома

Актриса Анна Хилькевич осенью купила в ипотеку участок в двадцать соток с двухэтажной постройкой площадью 324 квадратных метра. Семья артистки планирует переехать туда зимой. Хилькевич рассказала, в каком стиле будет выполнен ремонт в новом доме.

"Мы перешли к богемному и к нему подключили современный стиль. Просто всё очень намешано, но это прикольно. Классно выглядит", — подчеркнула звезда "Универа" в беседе с порталом "Страсти".

Изначально ремонт должен был быть выполнен в стиле бохо, но супруги отказались от этой идеи из-за явной простоты дизайна, пояснила Хилькевич. Стиль ретро, как в квартире певца Дмитрия Билана, тоже им не подошёл. Актриса добавила, что уважает историю, но не желает жить в музее.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух дочерей — семилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию.