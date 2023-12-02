Врач объяснил, почему мужчины "угловатые" и хуже женщин переносят высокую температуру

Практически все мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, из-за гормональных особенностей, заложенных природой. Об этом рассказал кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Как пояснил специалист, женщины лучше справляются с недомоганиями, поскольку их организм продуман таким образом, чтобы сохранить потомство: перепады температуры или потеря важных микроэлементов проходят весьма спокойно. При этом медик отметил, что каждый плод на этапе зарождения изначально является "женским". Затем внутриутробно идёт развитие уже либо по женскому типу, либо по мужскому. И в процессе эволюции у организмов появляются новые способности, а какие-то теряются. То же самое и с приспосабливаемостью мужского организма — она в некотором роде частично утратилась.

"Основной женский гормон — эстроген. Он позволяет вырабатывать эластичность сосудов <…>, переносить женщине повышение давления. Мужчины более угловатые. В том плане, что тестостерон — [мужской] гормон — направлен на движение вперёд. И мужской организм очень чувствителен к различным перепадам", — отметил Кондрахин в беседе с телеканалом "360".

Терапевт добавил, что у каждого пола есть заболевания, которые переносятся тяжелее. К примеру, для мужчин характерна гипертоническая болезнь, которая впоследствии приводит к инфаркту. У женщин же, наоборот, чаще встречается гипотония. Но если у них развивается гипертония, то, как правило, она приводит к инсульту, а не инфаркту. Также для мужского пола больше характерны тромбозы. Это, по словам доктора, обусловлено тем, что для женщин привычнее потеря крови.