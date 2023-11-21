Раскрыты главные ошибки при сбивании высокой температуры

Повышение температуры тела является одним из главных симптомов болезни. Высокая температура часто указывает на то, что организм начал активно бороться с воспалением, однако в большинстве случаев жар пытаются снять, так как он вызывает дискомфорт. Какие ошибки в этом случае допускают пациенты, объяснила врач-аллерголог и иммунолог высшей категории Евгения Паршина.

"В ход идут как уксус, так и водка. Считается, что такие жидкости, испаряясь с поверхности кожи, как бы "вытягивают" температуру, принося облегчение. На деле же это старый метод, который ещё называют дедовским. Эффективность его давно опровергнута, а сам по себе он достаточно опасен", — указала медик в беседе с aif.ru.

По её словам, при неправильном разведении уксуса могут появиться ожоги кожи и слизистых, также возможно и серьёзное отравление организма. Паршина уточнила, что такие манипуляции особенно опасны для детей. Эксперт добавила, что повышение температуры тела на самом деле является одним из первых признаков борьбы организма с возбудителями инфекции, однако для этого необходимо соблюсти определённые условия — "дать перегореть", чтобы организм смог "сжечь" возбудителя. Поэтому не следует сбивать температуру, если она не превышает 38 градусов.

Вместе с тем, уточнила доктор, если у человека даже при температуре 37 плохое состояние и присутствует слабость — сбивать её следует сразу. Также иммунолог назвала неверными попытки людей сбить температуру, например, с 39 сразу до эталонных 36,6 градуса. По словам специалиста, нормальным показателем снижения температуры является разница в один градус. Это стандартный эффект лекарства, и, если пытаться снизить температуру во что бы то ни стало, есть риск получить передозировку.

Жаропонижающие средства нужно принимать только по назначению врача, предупредила иммунолог.

"Самостоятельно люди нередко принимают вместе ибупрофен и парацетамол, чтобы усилить эффект. Однако на деле этим они также увеличивают риски передозировки, а ещё и уменьшают для себя окно возможностей по замене одного препарата на другой дальше. Также не стоит самостоятельно использовать другие препараты жаропонижающего свойства, которые могут показаться более эффективными. Они рискуют быть более токсичными и приведут к неожиданным эффектам", — предостерегла доктор.