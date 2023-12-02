Посёлок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ
Старовойт: Посёлок Тёткино Курской области обесточен после обстрела ВСУ
Украинские войска сегодня, 2 декабря, дважды обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Первый обстрел произошёл днём. В результате были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия и повреждены два автомобиля. Кроме того, беспилотник сбросил взрывное устройство в деревне Елизаветовка, пострадавших и разрушений нет. Второй обстрел произошёл вечером.
"Посёлок Тёткино Глушковского района снова был обстрелян со стороны Украины. Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
В результате второй атаки посёлок оказался обесточен, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады начнут работы по восстановлению, как только это станет безопасно.
Ранее Лайф писал, что село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ. По нему выпустили два снаряда из Т-64.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин