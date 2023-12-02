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2 декабря, 17:49

Посёлок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ

Старовойт: Посёлок Тёткино Курской области обесточен после обстрела ВСУ

Украинские войска сегодня, 2 декабря, дважды обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Первый обстрел произошёл днём. В результате были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия и повреждены два автомобиля. Кроме того, беспилотник сбросил взрывное устройство в деревне Елизаветовка, пострадавших и разрушений нет. Второй обстрел произошёл вечером.

"Посёлок Тёткино Глушковского района снова был обстрелян со стороны Украины. Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

В результате второй атаки посёлок оказался обесточен, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады начнут работы по восстановлению, как только это станет безопасно.

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Ранее Лайф писал, что село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ. По нему выпустили два снаряда из Т-64.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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