Посёлок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ

Украинские войска сегодня, 2 декабря, дважды обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Первый обстрел произошёл днём. В результате были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия и повреждены два автомобиля. Кроме того, беспилотник сбросил взрывное устройство в деревне Елизаветовка, пострадавших и разрушений нет. Второй обстрел произошёл вечером.

"Посёлок Тёткино Глушковского района снова был обстрелян со стороны Украины. Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

В результате второй атаки посёлок оказался обесточен, повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады начнут работы по восстановлению, как только это станет безопасно.