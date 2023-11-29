Четверо полицейских убиты и 18 ранены при обстреле здания ОМВД на Херсонщине

Четверо полицейских убиты, ещё 18 ранены в результате обстрела здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области. Атака произошла накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной системы залпового огня HIMARS вчера утром", — уточнил собеседник агентства.