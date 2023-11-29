Четверо полицейских убиты и 18 ранены при обстреле здания ОМВД на Херсонщине
Четверо полицейских убиты, ещё 18 ранены в результате обстрела здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области. Атака произошла накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной системы залпового огня HIMARS вчера утром", — уточнил собеседник агентства.
По его сведениям, пятеро полицейских госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек и пострадало 20.
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