Площадь мощного пожара на рынке в Татарстане выросла почти до 7 тысяч квадратов

Площадь пожара на авторынке "Гараж-500" в Набережных Челнах в Татарстане увеличилась до 6800 квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / МЧС России

"В Набережных Челнах площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники", — отметили в ведомстве.