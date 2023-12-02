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2 декабря, 18:27

Площадь мощного пожара на рынке в Татарстане выросла почти до 7 тысяч квадратов

МЧС: Площадь пожара на рынке в Набережных Челнах выросла до 6800 кв. м

<p>Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/13866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / МЧС России

Площадь пожара на авторынке "Гараж-500" в Набережных Челнах в Татарстане увеличилась до 6800 квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / МЧС России

"В Набережных Челнах площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники", — отметили в ведомстве.

Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре в Петербурге

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Как сообщал Лайф, огонь на этом авторынке уничтожил целый ряд павильонов. Возгорание видно за десятки километров от места ЧП. Информация о пострадавших не поступала.

Никита Осипов
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