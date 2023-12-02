Площадь мощного пожара на рынке в Татарстане выросла почти до 7 тысяч квадратов
МЧС: Площадь пожара на рынке в Набережных Челнах выросла до 6800 кв. м
Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / МЧС России
Площадь пожара на авторынке "Гараж-500" в Набережных Челнах в Татарстане увеличилась до 6800 квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
Пожар на авторынке в Набережных Челнах. Видео © Telegram / МЧС России
"В Набережных Челнах площадь пожара составляет 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники", — отметили в ведомстве.
Как сообщал Лайф, огонь на этом авторынке уничтожил целый ряд павильонов. Возгорание видно за десятки километров от места ЧП. Информация о пострадавших не поступала.