Власти Краснодара объяснили причину вспышек в небе над городом
Мэр Краснодара Наумов: ВС РФ пресекли попытку атаки по территории Кубани
Власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о вспышках в небе над городом. По словам мэра Кубани Евгения Наумова, Вооружёнными силами РФ была пресечена попытка атаки по территории региона.
"Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет", — написал Наумов в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ. По нему выпустили два снаряда из Т-64.
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