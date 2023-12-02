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2 декабря, 19:09

Власти Краснодара объяснили причину вспышек в небе над городом

Мэр Краснодара Наумов: ВС РФ пресекли попытку атаки по территории Кубани

Власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о вспышках в небе над городом. По словам мэра Кубани Евгения Наумова, Вооружёнными силами РФ была пресечена попытка атаки по территории региона.

"Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет", — написал Наумов в телеграм-канале.

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолётов ВСУ и почти 200 беспилотников

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Ранее Лайф писал, что село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ. По нему выпустили два снаряда из Т-64.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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