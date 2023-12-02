Власти Краснодара объяснили причину вспышек в небе над городом

Власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о вспышках в небе над городом. По словам мэра Кубани Евгения Наумова, Вооружёнными силами РФ была пресечена попытка атаки по территории региона.

"Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет", — написал Наумов в телеграм-канале.