Кириенко рассказал о решении Путина, спасшем атомную отрасль страны

Принятое главой государства Владимиром Путиным решение о создании госкорпорации "Росатом" обеспечило развитие атомной отрасли в России и подарило ей нынешнее лидерство на мировом атомном рынке. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.

Он сообщил, как зарубежные конкуренты ставили себе цель убрать Россию из числа лидеров мирового атомного рынка, однако беспрецедентное решение Путина этого не допустило. По его словам, создание госкорпорации в 2007 году спасло атомную отрасль страны и создало для РФ уникальные конкурентные преимущества.

"Принятое президентом решение обеспечило развитие атомной отрасли, оно обеспечило сегодня лидерство России на глобальном атомном рынке", — подчеркнул Кириенко.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 декабря 2007 года подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". На основании этого документа Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) преобразовали в госкорпорацию.