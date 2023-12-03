Стало известно о странной детали в биографии девочки, умершей на уроке по танцам в Петербурге
Kp.ru: Умершая на танцах юная петербурженка в день смерти плохо себя чувствовала
Умершая на уроке хореографии 13-летняя семиклассница перед смертью жаловалась на плохое самочувствие. Об этом kp.ru рассказали друзья девочки.
По их словам, танцовщица была почти круглой отличницей без вредных привычек, а на хореографии проявляла себя как активный, талантливый и успешный ребёнок. Кроме того, девочка никогда не болела чем-то серьёзным, однако в день трагедии она плохо себя чувствовала.
"Она плохо себя чувствовала. Говорила, что ей холодно. И во время занятия ударила себя коленкой в нос. После этого продолжила выполнять хореографические элементы, а под конец — внезапно потеряла сознание и упала. Начала синеть, а потом хрипеть. Было очень страшно", — признались подруги девочки.
Мама танцовщицы также подтвердила информацию об отсутствии хронических заболеваний у дочери. Однако один факт из жизни семьи следователей зацепил: оказалось, что в 12 лет отец девочки пережил клиническую смерть, но выжил. Его не стало несколько лет назад.
По факту произошедшего ведётся следствие. Экспертиза ещё не готова, но врачи сошлись во мнении, что диагноз — внезапная клиническая смерть.
Напомним, в Санкт-Петербурге на уроке хореографии внезапно скончалась 13-летняя девочка. Инцидент произошёл в Доме детского творчества, который располагается на улице Пограничника Гарькавого. Изначально сообщалось, что ребёнок упал с высоты собственного роста.
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