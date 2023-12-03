Стало известно о странной детали в биографии девочки, умершей на уроке по танцам в Петербурге

Умершая на уроке хореографии 13-летняя семиклассница перед смертью жаловалась на плохое самочувствие. Об этом kp.ru рассказали друзья девочки.

По их словам, танцовщица была почти круглой отличницей без вредных привычек, а на хореографии проявляла себя как активный, талантливый и успешный ребёнок. Кроме того, девочка никогда не болела чем-то серьёзным, однако в день трагедии она плохо себя чувствовала.

"Она плохо себя чувствовала. Говорила, что ей холодно. И во время занятия ударила себя коленкой в нос. После этого продолжила выполнять хореографические элементы, а под конец — внезапно потеряла сознание и упала. Начала синеть, а потом хрипеть. Было очень страшно", — признались подруги девочки.

Мама танцовщицы также подтвердила информацию об отсутствии хронических заболеваний у дочери. Однако один факт из жизни семьи следователей зацепил: оказалось, что в 12 лет отец девочки пережил клиническую смерть, но выжил. Его не стало несколько лет назад.

По факту произошедшего ведётся следствие. Экспертиза ещё не готова, но врачи сошлись во мнении, что диагноз — внезапная клиническая смерть.