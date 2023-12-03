Кусает и душит учеников: В Сибири родители не водят детей в школу из-за неуправляемого третьеклашки

Девятилетний третьеклассник держит в страхе всю школу в Новосибирске: он выламывает двери, избивает учеников и вгрызается в руки педагогов. Однажды, чтобы привести в чувство малолетнего дебошира, в общеобразовательное учреждение даже пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Об этом сообщает kp.ru.

Родители школьников рассказали, что на ученика, который перешёл в класс к их детям год назад, уже написали заявление в правоохранительные органы. К таким методам решили прибегнуть после его нападения на ученицу, которую он ударил головой о парту из-за якобы подставленной ею подножки. По словам взрослых, он с самого начала проявлял агрессию по отношению к окружающим и ситуация только ухудшается.

Малолетнего нарушителя общественного спокойствия пробовали перевести в другой класс, однако и там он ведёт себя также вызывающе и кидается как на детей, так и на взрослых. А недавно, как сообщил один из родителей, в школу даже вызывали группу быстрого реагирования, чтобы успокоить его.

"Миша (имя изменено. — Прим.Лайфа) кинулся на Серёжу (имя изменено. — Прим. Лайфа), стал душить. Потом стал рвать учебники, выломал дверцу шкафа. Его попытались успокоить классный руководитель, завуч и директор школы. Но классной он вырвал клок волос! Завуча укусил! В итоге пришлось вызывать ГБР. И это третьекласснику!" — рассказали шокированные родители.

Некоторые родители перестали водить детей в школу из-за агрессивного ученика. Так, по данным журналистов, недавно на учёбе находилось всего девять человек из 30. Отец одного из малышей предположил, что скоро в класс будет приходить только вышеуказанный агрессивный школьник.