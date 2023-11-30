Школу в Москве, где ученики месяцами насиловали 11-летнего детдомовца, снова проверяют силовики

Он отметил, что школьник принёс её из дома. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Речь идёт о школе № 1392 имени Рябинкина, которая ранее уже попадала в скандал. Оказалось, что ребёнок принёс в учебное заведение снаряд, чтобы показать сверстникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, один из таких трофеев и прихватил мальчик.