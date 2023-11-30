Школу в Москве, где ученики месяцами насиловали 11-летнего детдомовца, снова проверяют силовики
Младшеклассник принёс в школу в Новой Москве боевую гранату времён ВОВ
Младшеклассник принёс из дома боевую гранату в школу в Новой Москве. Снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Его забрали силовики, сообщил представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, мальчик принёс в школу боевую гранату времён войны", — рассказал собеседник РИА "Новости".
Он отметил, что школьник принёс её из дома. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Речь идёт о школе № 1392 имени Рябинкина, которая ранее уже попадала в скандал. Оказалось, что ребёнок принёс в учебное заведение снаряд, чтобы показать сверстникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, один из таких трофеев и прихватил мальчик.
Напомним, в марте стало известно, что в московской школе № 1392 им. Д.В. Рябинкина на протяжении четырёх месяцев насиловали одиннадцатилетнего мальчика из детдома. Всего за неделю до этого здесь же разразился скандал из-за изнасилования четвероклассника. Видео оказалось в Сети, после чего в дело вмешались силовики. А заместитель директора школы объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно.
Shutterstock