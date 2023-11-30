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30 ноября, 14:47

Школу в Москве, где ученики месяцами насиловали 11-летнего детдомовца, снова проверяют силовики

Младшеклассник принёс в школу в Новой Москве боевую гранату времён ВОВ

Младшеклассник принёс из дома боевую гранату в школу в Новой Москве. Снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Его забрали силовики, сообщил представитель экстренных служб столицы.

"По предварительной информации, мальчик принёс в школу боевую гранату времён войны", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Он отметил, что школьник принёс её из дома. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Речь идёт о школе № 1392 имени Рябинкина, которая ранее уже попадала в скандал. Оказалось, что ребёнок принёс в учебное заведение снаряд, чтобы показать сверстникам. Его отец занимается раскопками, а находки хранит дома, один из таких трофеев и прихватил мальчик.

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Напомним, в марте стало известно, что в московской школе № 1392 им. Д.В. Рябинкина на протяжении четырёх месяцев насиловали одиннадцатилетнего мальчика из детдома. Всего за неделю до этого здесь же разразился скандал из-за изнасилования четвероклассника. Видео оказалось в Сети, после чего в дело вмешались силовики. А заместитель директора школы объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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