День добровольца, День ниндзя, Прокопьев день: праздники и приметы 5 декабря Сегодня, 5 декабря 2023 года, в России чествуют тех, кто помогает другим не ради денег или славы. Также на эту дату приходится один из Дней воинской славы нашей страны и необычный международный праздник, посвящённый древнему боевому искусству. 4 декабря, 21:01 5 декабря отмечается День добровольца (волонтёра). Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

День добровольца (волонтёра)

5 декабря в России отмечается праздник, посвящённый отзывчивым и самоотверженным людям, — День добровольца (волонтёра). Вот несколько фактов о нём: это официальный российский праздник;

был введён указом президента РФ от 27 ноября 2017 года;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 5 декабря;

приурочен к Международному дню добровольца, который приходится на эту дату;

широко отмечается в России в виде различных социальных кампаний и акций.

У российского волонтёрского движения богатая история. Фундамент её заложили многочисленные благотворительные заведения, которые стали появляться в XVIII веке. Первое официальное упоминание о волонтёрской деятельности в нашей стране относится к 1894 году. Тогда по инициативе члена Московской городской думы профессора Владимира Гирье были учреждены городские попечительства о бедных. Там работали волонтёры, собирали добровольные пожертвования.

Современное понятие волонтёрства в России начало формироваться в конце прошлого века, когда стали массово появляться различные общественные благотворительные организации. Росстат отмечает, что в последние годы в стране идёт устойчивый рост числа граждан, участвующих в волонтёрской деятельности, — их уже миллионы. Так, россияне в качестве волонтёров проявили себя во время пандемии коронавируса: разносили продукты, помогали больным, несмотря на угрозу заразиться. Активно действуют волонтёры и сейчас, когда продолжается специальная военная операция: различная помощь отправляется в зону СВО. Согласно опросам ВЦИОМ, 68% россиян готовы принимать участие в волонтёрстве.

Уже традиционно в России ко Дню волонтёра приурочены посвящённые этому событию масштабные мероприятия. В Москве запускается Международный форум гражданского участия "Мывместе". Также пройдёт награждение победителей международной премии "Мывместе" и специальной номинации 2023 года "Наставничество года".

День начала контрнаступления советских войск под Москвой

5 декабря отмечается День начала контрнаступления советских войск под Москвой. Обложка © ТАСС / Б. Хлобыстин

На 5 декабря в России приходится особая памятная дата — День начала контрнаступления советских войск под Москвой. Рассказываем об этом событии: это один из официальных Дней воинской славы России;

полное название — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941);

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 5 декабря;

установлен федеральным законом в 1995 году;

к этому дню приурочены различные памятные мероприятия, выставки в музеях.

У немецкого командования в 1941 году была подготовлена операция группы армий "Центр" под условным названием "Тайфун". Её целью было уничтожение главных сил советских войск у Москвы. Наступление агрессор начал 30 сентября на Брянском и 2 октября на Вяземском направлении, ему удалось прорвать оборону. К наступлению зимы немецкие войска вышли к каналу Москва – Волга, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу, но дальше двигаться не смогли.

Героическая оборона Москвы шла днём и ночью. Силы врага изматывались контратаками и контрударами, вводом свежих резервов. Инициатива стала переходить к советским войскам, и это позволило начать неожиданное для Вермахта наступление. Старт ему был дан на рассвете 5 декабря. Несмотря на тяжёлые условия, отсутствие превосходства в силах, бои для Красной армии шли успешно. Под Москвой было проведено несколько операций на разных направлениях, в ходе которых противник был выбит с позиций. Уже вскоре ударные группировки врага были отброшены от столицы на 100–250 километров, разбиты его 38 дивизий, освобождено свыше 11 тысяч населённых пунктов. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. Победа в Великой Отечественной была ещё далека, но шаг в этом направлении был сделан.

Всемирный день почв

5 декабря отмечается Всемирный день почв. Фото © Shutterstock

5 декабря в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день почв. Предлагаем узнать о нём больше: это интернациональный официальный праздник;

учреждён в 2013 году резолюцией Генассамблеи ООН;

отмечается ежегодно 5 декабря, по календарю не сдвигается;

цель — подчеркнуть важность сохранения почв как одного из источников поддержания жизни на Земле.

Люди мало задумываются о том, какую огромную роль играют почвы в жизни на Земле. А ведь как отмечают в ООН, 95% нашей пищи поступает именно из почвы. Всего один её кубометр способен удерживать более 250 литров воды. Если неправильно управлять почвами, это приводит к эрозии, падению плодородия, засухам.

Всемирный день почв ежегодно отмечается 5 декабря, чтобы привлечь внимание к важности здоровья плодородного слоя. Этот праздник был утверждён на уровне ООН в 2013 году, однако появился гораздо раньше — в 2002 году — по инициативе Международного союза наук о почве. В этом году главная задача дня — повысить осведомлённость жителей планеты о важности и взаимосвязи между землёй и водой.

Мало кто знает, что здоровая почва играет важнейшую роль естественного фильтра и, если не следить за ней, вскоре может возникнуть проблема с нехваткой качественных водных ресурсов. А это грозит гибелью флоры и фауны, ударом по здоровью людей. Поэтому нельзя рассматривать почву просто как устойчивую основу под ногами человека. Пустыня тоже может быть основой, однако лишает человека возможности выращивать продовольствие.

День ниндзя

5 декабря отмечается День ниндзя. Фото © 1001nights

5 декабря в разных странах, в том числе в России, можно отмечать необычный праздник — День ниндзя. Несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в одну дату — 5 декабря;

приурочен к выходу в прокат в 2003 году фильма "Последний самурай".

День ниндзя по всему миру отмечают любители этого загадочного японского искусства боя. Считается, что праздник появился после выхода на экраны фильма "Последний самурай", потому что там есть яркая сцена битвы "японских рыцарей" с агрессорами в чёрных одеяниях и с закрытыми лицами. У истоков распространения Дня ниндзя стоит пародийный сайт "Ниндзя-бургер".

Тайные кланы ниндзя существовали в Японии в средние века. Эти воины изучали особо искусство скрытного передвижения и молниеносного боя. Они были кем-то вроде шпионов или, как сейчас принято говорить, спецагентов: должны были внезапно появляться, выполнять задачу, будь то получение информации или убийство, и так же быстро исчезать.

Образ ниндзя был в конце прошлого века идеализирован и обрёл некий ореол таинственности благодаря кинематографу. По сути же, это были наёмники. Самураи считали, что те вели себя не по правилам чести, поэтому относились к ним пренебрежительно. Обучение искусству ниндзюцу проходило в закрытых кланах и начиналось с раннего возраста, что хорошо отражено в современных произведениях массовой культуры.

Сегодня День ниндзя — хороший повод погрузиться в атмосферу средневековой Японии: посмотреть выставку, сходить в музей или даже взять урок у мастера боевых искусств. Также любители культуры ниндзя проводят в этот день по всему миру разного рода встречи.

Приметы 5 декабря

Прокопьев день

5 декабря Русская православная церковь чтит память священномученика Прокопия Кесарийского. Жил он в III – начале IV века, был чтецом в Иерусалимской церкви. Прокопий вёл строгую подвижническую жизнь, за что, согласно преданию, получил дар изгонять бесов. Проповедник слова Божия был схвачен и отправлен на суд в Кесарию Палестинскую. Там он отказался предать свою веру и принести жертву идолам, за что был убит через обезглавливание.

На Руси в эту дату отмечали Прокопьев день. Было принято оказывать помощь нуждающимся, непременно подавать милостыню. Считалось, что в этот день лучше оставаться дома: дальняя дорога не сулит ничего хорошего. Так как в разгаре Рождественский пост, от любых излишеств по-прежнему следует отказываться. В духовной сфере также следует блюсти чистоту.

Погодные приметы на 5 декабря

Тепло на Прокопия — зима будет затяжной и снежной.

Мороз сулит скорую оттепель.

Кольца вокруг Луны — к сильным морозам.

Иней поутру — к хорошему урожаю в следующем году.

Именинники 5 декабря

5 декабря может отмечать именины российский актёр Илья Глинников. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Сегодня, 5 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Алексей;

Афанасий;

Борис;

Валериан;

Василий;

Владимир;

Герасим;

Иван;

Илья;

Максим;

Марк;

Михаил;

Павел;

Пётр;

Фёдор;

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев