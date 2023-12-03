Россиянам рассказали, как выбрать творог в магазине и не нарваться на отраву

Творог в идеале должен быть сделан из качественного молока и закваски: в нём не должно быть лишних добавок и бактерий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела испытаний департамента исследований Роскачества Анна Артёмова.

Она обратила внимание, что большинство претензий к творогу базируются на микробиологических показателях: низкокачественное сырьё, нарушение санитарных норм на производстве, неверные условия транспортировки, хранения и продажи. Если не соблюдать требования к закваскам, в продукте могут также появиться нежелательные бактерии, которые не видны невооружённым взглядом.

"Когда покупаешь творог в магазине, главное — смотреть на срок годности. Также стоит обращать внимание на условия хранения: творог должен лежать в холодильнике. В магазинах есть датчики с указанием температуры в конкретном холодильнике, творог нужно хранить при температуре плюс два – плюс шесть градусов", — рассказала Артёмова.