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2 декабря, 23:51

Россиянам рассказали, как выбрать творог в магазине и не нарваться на отраву

Роскачество: Творог должен храниться в холодильнике при плюсовой температуре

Творог в идеале должен быть сделан из качественного молока и закваски: в нём не должно быть лишних добавок и бактерий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела испытаний департамента исследований Роскачества Анна Артёмова.

Она обратила внимание, что большинство претензий к творогу базируются на микробиологических показателях: низкокачественное сырьё, нарушение санитарных норм на производстве, неверные условия транспортировки, хранения и продажи. Если не соблюдать требования к закваскам, в продукте могут также появиться нежелательные бактерии, которые не видны невооружённым взглядом.

"Когда покупаешь творог в магазине, главное — смотреть на срок годности. Также стоит обращать внимание на условия хранения: творог должен лежать в холодильнике. В магазинах есть датчики с указанием температуры в конкретном холодильнике, творог нужно хранить при температуре плюс два – плюс шесть градусов", — рассказала Артёмова.

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Анатолий Симоненко
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