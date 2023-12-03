Юрист рассказал, чем обернётся вылазка за снегом на чужой участок

Те, кто привык воровать снег с чужого участка, так же, как и подбрасывать его, могут столкнуться с проблемами с законом. Об этом предупредила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Надежда Колотович.

По её словам, нетипичное воровство может происходить, когда садоводам не хватает снега, чтобы "укутать" посадки. Никто за кражу самого снега не оштрафует, зато пребывание на чужом участке без разрешения хозяев может грозить штрафом в 500 рублей.

"А если в ходе такой вылазки был причинён ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти", — пояснила Колотович.

Кроме того, переброску снега со своего участка могут оценить как самоуправство. Тогда, согласно статье 19.1 КОАП, можно получить предупреждение либо от 100 до 300 рублей штрафа.