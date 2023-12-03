Стало известно, где живут самые модные россиянки

В российских регионах больше интересуются модой, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили корреспонденты "Газеты.ru" со ссылкой на соответствующее исследование.

В опросе Fashion Consulting Group (FCG) говорится, что 30% москвичек и петербурженок признались в своём равнодушии к новым модным тенденциям. В регионах доля тех, кто ответил аналогично, была ниже 18%. Соучредитель и коммерческий директор FCG Ануш Гаспарян во время своего выступления на Форуме модной индустрии Beinopen заявила, что региональные потребители покупают больше эксклюзивной и нестандартной одежды, а жительницы Москвы и Северной столицы чаще отдают предпочтение базовым вещам.

Эксперт подчеркнула, что в России женщины в принципе привязаны к известным брендам, а треть покупательниц и вовсе не хотят рассматривать новые марки. Так, по словам Гаспарян, в Москве всего треть женщин увлечены конкретными брендами (33%) и всего около четверти жительниц регионов готовы купить марки, с которыми не знакомы (26%).

"Санкт-Петербург ещё более консервативен. Его покупательницы в наименьшей степени открыты новым именам. Рассмотреть новый бренд готовы всего 15% петербурженок", — заявила коммерческий директор FCG.

Помимо этого, специалисты, проводившие исследование, выяснили, что большинство россиянок покупает себе не менее одной вещи в месяц. Также стало известно, какая категория покупательниц тратит больше всего денежных средств на одежду и обувь. Самыми тратящимися на эти товары женщинами стали те, чей возраст составляет от 30 до 39 лет.