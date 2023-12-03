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3 декабря, 02:07

За большие деньги: Липецкий музыкант променял квартиру на дуэт с Инстасамкой и прогорел

Starhit: Музыкант из Липецка Лёликов продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой

<p>Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и певец K.KRASH (Кирилл Лёликов). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/instasamka?z=photo-182863061_457260603/album-182863061_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">INSTASAMKA</a> / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.krash_official</p>

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и певец K.KRASH (Кирилл Лёликов). Обложка © VK / INSTASAMKA / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.krash_official

Музыкант из Липецка Кирилл Лёликов (K.KRASH) покоряет столицу уже на протяжении восьми лет, но удача к нему повернулась лишь недавно: по крайней мере, так считал сам музыкант. Как сообщает Starhit, ради заветной популярности и трека с Инстасамкой исполнитель пожертвовал квартирой, однако должного результата так и не получил.

Как пишет портал, Лёликов решил принять участие в шоу "Залетай в тренды", где на него обратила внимание Дарья Зотова (Инстасамка). Когда он попал в команду к исполнительнице, артисты решили записать дуэт, ради продвижения которого юноша продал квартиру в родном Липецке за три миллиона рублей.

"Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда ещё мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни", — рассказал Лёликов.

Однако спустя время стало известно, что Лёликов прогорел: их трек с Инстасамкой так и не попал ни в один музыкальный чарт. Кстати, поддержка певицы также исчезла. В результате амбициозный исполнитель остался без квартиры и желаемой популярности.

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Ранее Лайф писал, что Инстасамка всего за три месяца собрала 29 штрафов на 60 тысяч рублей на своём Mercedes-Benz. Почти все за превышение скорости и неоплату парковки. Правда, почти всё уже оплачено.

Анатолий Симоненко
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