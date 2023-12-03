За большие деньги: Липецкий музыкант променял квартиру на дуэт с Инстасамкой и прогорел

Музыкант из Липецка Кирилл Лёликов (K.KRASH) покоряет столицу уже на протяжении восьми лет, но удача к нему повернулась лишь недавно: по крайней мере, так считал сам музыкант. Как сообщает Starhit, ради заветной популярности и трека с Инстасамкой исполнитель пожертвовал квартирой, однако должного результата так и не получил.

Как пишет портал, Лёликов решил принять участие в шоу "Залетай в тренды", где на него обратила внимание Дарья Зотова (Инстасамка). Когда он попал в команду к исполнительнице, артисты решили записать дуэт, ради продвижения которого юноша продал квартиру в родном Липецке за три миллиона рублей.

"Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда ещё мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни", — рассказал Лёликов.

Однако спустя время стало известно, что Лёликов прогорел: их трек с Инстасамкой так и не попал ни в один музыкальный чарт. Кстати, поддержка певицы также исчезла. В результате амбициозный исполнитель остался без квартиры и желаемой популярности.