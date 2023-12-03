Если украинский конфликт не закончится, то Россия сможет взять под контроль все территории Украины до Днепра. Такое мнение высказал в интервью ютуб-каналу Dialogue Works профессор Университета Корка Джеффри Робертс.

"Если война продолжится, <...>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину", — заявил научный сотрудник образовательного учреждения.

В то же время он сообщил, что Украина может не рассчитывать на возвращение в свой состав четырёх новых российских регионов и Крыма. Робертс признал, что Крымский полуостров стал частью России в 2014 году в результате волеизъявления жителей этих территорий.

Помимо этого, учёный убеждён, что западным странам придётся склонить киевский режим к мирным переговорам. Профессор подчеркнул, что на Западе слишком заигрались искажением истории в попытках доказать "недоговороспособность" российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что Путин в конце концов будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной", — заключил Робертс.