В Британии назвали территории, с которыми Украине придётся попрощаться
Профессор Робертс: Россия сможет взять под контроль территорию Украины до Днепра
Если украинский конфликт не закончится, то Россия сможет взять под контроль все территории Украины до Днепра. Такое мнение высказал в интервью ютуб-каналу Dialogue Works профессор Университета Корка Джеффри Робертс.
"Если война продолжится, <...>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину", — заявил научный сотрудник образовательного учреждения.
В то же время он сообщил, что Украина может не рассчитывать на возвращение в свой состав четырёх новых российских регионов и Крыма. Робертс признал, что Крымский полуостров стал частью России в 2014 году в результате волеизъявления жителей этих территорий.
Помимо этого, учёный убеждён, что западным странам придётся склонить киевский режим к мирным переговорам. Профессор подчеркнул, что на Западе слишком заигрались искажением истории в попытках доказать "недоговороспособность" российского лидера Владимира Путина.
"Я думаю, что Путин в конце концов будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной", — заключил Робертс.
А недавно помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский раскрыл условие для заключения с Украиной мирного договора. По его словам, это возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.
t.me / Минобороны РФ