В Парагвае в авиакатастрофе погиб депутат Хармс и члены его команды
Usnews: В Парагвае в результате автокатастрофы погиб депутат Уолтер Хармс
Место тушения упавшего в Парагвае самолёта, в котором находился депутат Хармс. Обложка © X / bnonews
В Парагвае депутат Уолтер Хармс от партии "Колорадо" погиб в авиакатастрофе, сообщает Usnews. По данным портала, кроме него на борту находились его коллеги, которые также скончались.
Место тушения упавшего в Парагвае самолёта. Видео © X / bnonews
Как сообщают правоохранители, самолёт врезался в дерево при взлёте, а упав на землю, моментально загорелся. Свидетели трагедии попытались сбить пламя, засыпая воздушное судно землёй, но безуспешно. Помимо Хармса, внутри находились ещё три человека его команды, они также погибли.
Ранее при схожих обстоятельствах на востоке Мали при заходе на посадку разбился самолёт. Всё случилось вблизи аэропорта города Гао.