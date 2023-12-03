В Парагвае в авиакатастрофе погиб депутат Хармс и члены его команды

В Парагвае депутат Уолтер Хармс от партии "Колорадо" погиб в авиакатастрофе, сообщает Usnews. По данным портала, кроме него на борту находились его коллеги, которые также скончались.

Место тушения упавшего в Парагвае самолёта. Видео © X / bnonews

Как сообщают правоохранители, самолёт врезался в дерево при взлёте, а упав на землю, моментально загорелся. Свидетели трагедии попытались сбить пламя, засыпая воздушное судно землёй, но безуспешно. Помимо Хармса, внутри находились ещё три человека его команды, они также погибли.