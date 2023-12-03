"Этого следовало ожидать": Пушков ответил на призыв Столтенберга готовиться к "плохим новостям" с Украины
Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада
Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, который является непосредственным участником происходящих событий, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к "плохим новостям" с Украины.
"Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса", — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор обратил внимание на то, что ещё каких-то полгода назад трудно было даже представить признание Запада в том, что конфликт разворачивается не в пользу Киева. Впрочем, на фоне провала контрнаступления ВСУ, неспособности санкций обрушить российскую экономику и обострения ситуации на Ближнем Востоке "этого и следовало ожидать", резюмировал Пушков.
Ранее Столтенберг, говоря о нынешнем положении на Украине, призвал готовиться к "плохим новостям". По его словам, обстановка может стать ещё хуже, если Запад не увеличит поставки оружия украинцам. Сейчас, как подчеркнул генсек НАТО, Киев находится в "критической ситуации".
ТАСС / Сергей Фадеичев