"Этого следовало ожидать": Пушков ответил на призыв Столтенберга готовиться к "плохим новостям" с Украины

Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада, который является непосредственным участником происходящих событий, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к "плохим новостям" с Украины.

"Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что ещё каких-то полгода назад трудно было даже представить признание Запада в том, что конфликт разворачивается не в пользу Киева. Впрочем, на фоне провала контрнаступления ВСУ, неспособности санкций обрушить российскую экономику и обострения ситуации на Ближнем Востоке "этого и следовало ожидать", резюмировал Пушков.