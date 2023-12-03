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Опубликовано 3 декабря 2023, 11:39

ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник также потерял одну боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Всего за неделю на данном участке фронта отражено три атаки противника.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Матвей Константинов
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