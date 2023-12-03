ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.
Противник также потерял одну боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Всего за неделю на данном участке фронта отражено три атаки противника.
T.me / V_Zelenskiy_official