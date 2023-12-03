ВСУ потеряли свыше двух сотен солдат на одном из участков фронта

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки составили до 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", — указано в сводке.

Кроме того, нашим бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы 63-й мехбригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населённого пункта Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества.