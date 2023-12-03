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Опубликовано 3 декабря 2023, 11:34

ВСУ потеряли свыше двух сотен солдат на одном из участков фронта

Минобороны России: ВСУ потеряли до 250 бойцов на Краснолиманском направлении

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки составили до 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", — указано в сводке.

Кроме того, нашим бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы 63-й мехбригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населённого пункта Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества.

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Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Никольское из тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты противника.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Наталья Исакова
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