"Прогресс МС-25" с новогодними подарками для космонавтов пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", запущенный в пятницу, 1 декабря, с Байконура, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Этот момент транслировался в прямом эфире в аккаунте госкорпорации "Роскосмос" в соцсети "ВКонтакте".
"Прогресс МС-25" доставил на МКС 2527 килограммов груза, в том числе 515 литров топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1553 килограммов различного оборудования и материалов, включая одежду и гигиенические средства. Кроме того, на борту аппарата находятся фрукты, в частности, мандарины и апельсины, а также трофей "Игр будущего", но и это ещё не всё.
"Прогресс МС-25" также везёт на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками вложены брелоки с драконами", — сообщили журналистам в "Роскосмосе".
Вместе с тем на корабле находится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела. Они необходимы для проведения эксперимента, в ходе которого космонавты будут отслеживать стадии развития эмбрионов.
Как ранее писал Лайф, 1 декабря "Прогресс МС-25" с трофеем "Игр будущего" и другими грузами был выведен на орбиту. Ракета-носитель "Союз-1.1а" успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.
ТАСС / Сергей Савостьянов