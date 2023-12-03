"Прогресс МС-25" с новогодними подарками для космонавтов пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", запущенный в пятницу, 1 декабря, с Байконура, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Этот момент транслировался в прямом эфире в аккаунте госкорпорации "Роскосмос" в соцсети "ВКонтакте".

"Прогресс МС-25" доставил на МКС 2527 килограммов груза, в том числе 515 литров топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1553 килограммов различного оборудования и материалов, включая одежду и гигиенические средства. Кроме того, на борту аппарата находятся фрукты, в частности, мандарины и апельсины, а также трофей "Игр будущего", но и это ещё не всё.

"Прогресс МС-25" также везёт на станцию новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками вложены брелоки с драконами", — сообщили журналистам в "Роскосмосе".