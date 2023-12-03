Сослуживец "Батяни-комбата" рассказал, как он отличился во время Панджшерской операции
Сослуживец генерала Солуянова назвал его грамотным офицером и хорошим командиром
Александр Солуянов. Обложка © Wikipedia / Vitaly Ragulin
Генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов, о смерти которого стало известно накануне, отлично проявил себя в ходе Панджшерской операции в Афганистане. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Всероссийской общественной организации "Союз десантников России" Валерий Юрьев.
Вместе они служили дольше полугода и за это время не раз решали сложные боевые задачи. С января 1982-го по июнь 1984 года Солуянов был командиром 1-го батальона 350-го парашютно-десантного полка 103-й дивизии ВДВ.
"Особенно отличился во время Панджшерской операции, когда были достигнуты большие результаты, было уничтожено и взято в плен большое количество душманов, захвачено оружие. Как человек, как командир, он был хороший. Он был требовательным, авторитетным, очень грамотным офицером и принимал целесообразные решения", — отметил Юрьев в беседе с телеканалом "Звезда".
Как сообщал Лайф, Александр Солуянов умер 2 декабря на 70-м году жизни. За проявленное мужество при выполнении воинского долга в Афганистане он был удостоен звания Героя СССР. Именно его образ выбрали для клипа на популярную песню "Батяня-комбат" группы "Любэ". Однако снять видео не получилось.