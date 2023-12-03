Московская школьница так хотела в гости к подруге, что сиганула из окна третьего этажа

В Москве школьница так хотела пойти в гости к подруге, что выпрыгнула из окна третьего этажа. По данным SHOT, всё произошло в районе Сокол, когда 14-летняя девочка и её мать поссорились из-за необходимости идти на дополнительные уроки. Подростку не хотелось тратить лишнее время на учёбу, а мама и слышать не хотела о желании дочери встретиться с друзьями.

В результате девочка заперлась в комнате, а потом и вовсе решила сбежать через окно. Упав на землю, она почувствовала боль в спине, но не придала ей значение и пошла к подруге. Там она рассказала о произошедшем. Услышав эту историю, мать подруги отвезла гостью в полицию, и уже там пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом, а её семью и вовсе могут поставить на учёт.