Московская школьница так хотела в гости к подруге, что сиганула из окна третьего этажа
В Москве школьница выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы пойти к подруге
В Москве школьница так хотела пойти в гости к подруге, что выпрыгнула из окна третьего этажа. По данным SHOT, всё произошло в районе Сокол, когда 14-летняя девочка и её мать поссорились из-за необходимости идти на дополнительные уроки. Подростку не хотелось тратить лишнее время на учёбу, а мама и слышать не хотела о желании дочери встретиться с друзьями.
В результате девочка заперлась в комнате, а потом и вовсе решила сбежать через окно. Упав на землю, она почувствовала боль в спине, но не придала ей значение и пошла к подруге. Там она рассказала о произошедшем. Услышав эту историю, мать подруги отвезла гостью в полицию, и уже там пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом, а её семью и вовсе могут поставить на учёт.
Ранее подобную схему придумал 28-летний житель столицы, который очень хотел на пьянку, а супруга — видеть его дома. Мужчина прыгнул в окно с третьего этажа и ушёл восвояси, но уже скоро обратился к врачам. Беглеца госпитализировали с множественными травмами.
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