Менеджер Басты рассказала о его состоянии после ДТП в Петербурге

Пиар-менеджер рэпера Басты (Василия Вакуленко) Наталья Мостакова рассказала о состоянии артиста после ДТП, в которое попала его машина в Санкт-Петербурге. По её словам, с Бастой всё хорошо.

"С Василием всё в порядке, спасибо, он обратился к поклонникам на своей страничке в Instagram*", — указала Мостакова в беседе с "Газетой.ru".

Видеообращение рэпера Басты (Василия Вакуленко). Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bastaakanoggano

После аварии рэпер записал видеообращение в соцсети, где рассказал, что послушать его выступление на "Газпром-арену" пришли 65 тысяч зрителей. Вакуленко поблагодарил всех, кто превратил концерт в "незабываемый праздник".

Напомним, что чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты. Это случилось вечером 2 декабря. Как позже выяснилось, в момент ДТП с участием Maybach и KIA в салоне первой машины находился сам музыкант. Обе иномарки получили повреждения передней части, машину Басты занесло на обочину. После ДТП Вакуленко пересел в другой автомобиль и покинул место происшествия. Никому из участников аварии не потребовалась помощь врачей.