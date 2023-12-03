Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 12:31

Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве подростка

В Иркутской области полицейские задержали участников конфликта, в результате которого погиб несовершеннолетний. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Ссора между двумя молодёжными компаниями произошла вчера вечером в Иркутске на улице Байкальской. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью", — написала Волк в своём телеграм-канале.

Представитель министерства отметила, что оперативники сработали профессионально и меньше чем за сутки задержали всех. Двух из них поймали за 200 километров от Иркутска. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

В региональном Управлении СК РФ сообщили, что, по версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске в ходе конфликта был ранен 15-летний подросток. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Остановка общественного транспорта в Иркутске, где убили подростка. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Иркутской области

Остановка общественного транспорта в Иркутске, где убили подростка. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Иркутской области

В Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал

В Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал

Ранее Лайф писал, что в Сочи отец жестоко отхлестал сына-подростка на футбольном поле. Полиция начала проверку.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров