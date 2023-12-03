В Германии считают, что Украина перешла бы под контроль РФ, не будь помощи от американцев
Депутат Бундестага Хофрайтер: Без помощи США Украина перешла бы под контроль РФ
Без американской помощи Украина перешла бы под контроль России, поэтому победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США стала бы проблемой, так как Европа не в состоянии компенсировать вклад Вашингтона. Такое заявление сделал глава Комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.
"Мы не смогли бы в ближайшее время заменить тот важный вклад, который США вносят в безопасность Европы. <...> Без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку Евросоюз не смог бы ничего сделать", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.
Вместе с тем Хофрайтер отметил, что зимой на Украине будут происходить массовые отключения электроэнергии на фоне нехватки систем противовоздушной обороны. Именно по этой причине Запад не должен останавливать поставки систем ПВО, а также систем защиты от беспилотников. Немецкий депутат убеждён, что союзникам Киева следует делать больше в вопросе помощи Киеву, поскольку Москва "имеет преимущество". Сейчас, по его словам, Незалежная больше всего нуждается в боеприпасах, крылатых ракетах Taurus и истребителях, в противном случае существует "риск войны на истощение".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о нынешнем положении на Украине, призвал готовиться к "плохим новостям". По его словам, обстановка может стать ещё хуже, если Запад не увеличит поставки оружия украинцам. Сейчас, как он подчеркнул, Киев находится в "критической ситуации".
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