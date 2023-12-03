Без американской помощи Украина перешла бы под контроль России, поэтому победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США стала бы проблемой, так как Европа не в состоянии компенсировать вклад Вашингтона. Такое заявление сделал глава Комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.

"Мы не смогли бы в ближайшее время заменить тот важный вклад, который США вносят в безопасность Европы. <...> Без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку Евросоюз не смог бы ничего сделать", — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Вместе с тем Хофрайтер отметил, что зимой на Украине будут происходить массовые отключения электроэнергии на фоне нехватки систем противовоздушной обороны. Именно по этой причине Запад не должен останавливать поставки систем ПВО, а также систем защиты от беспилотников. Немецкий депутат убеждён, что союзникам Киева следует делать больше в вопросе помощи Киеву, поскольку Москва "имеет преимущество". Сейчас, по его словам, Незалежная больше всего нуждается в боеприпасах, крылатых ракетах Taurus и истребителях, в противном случае существует "риск войны на истощение".