Число должников по кредитам в Китае достигло рекордного уровня

В Китае 8,54 миллиона человек попали в чёрный список за неуплату долгов: от платежей за ипотеку до потребительских кредитов. Это 1% трудоспособного населения республики. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что количество должников выросло до рекордного уровня с начала пандемии, что свидетельствует о глубине экономического спада в стране.

В перечень должников попадают граждане, на которых кредитор подал в суд, но те всё равно не погасили задолженность до наступления последнего срока. При попадании в чёрный список люди не могут проводить многие финансовые операции, например пользоваться мобильными приложениями для оплаты товаров и услуг, приобретать авиабилеты или билеты на поезд или взять кредит.

Главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван указал, что безудержный рост числа неплательщиков стал результатом не только циклических, но и структурных проблем экономики Китая. Ситуация может ухудшиться, прежде чем начнётся улучшение.