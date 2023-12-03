Число должников по кредитам в Китае достигло рекордного уровня
FT: В Китае 8,5 миллиона человек не могут выплатить долги по кредитам
В Китае 8,54 миллиона человек попали в чёрный список за неуплату долгов: от платежей за ипотеку до потребительских кредитов. Это 1% трудоспособного населения республики. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что количество должников выросло до рекордного уровня с начала пандемии, что свидетельствует о глубине экономического спада в стране.
В перечень должников попадают граждане, на которых кредитор подал в суд, но те всё равно не погасили задолженность до наступления последнего срока. При попадании в чёрный список люди не могут проводить многие финансовые операции, например пользоваться мобильными приложениями для оплаты товаров и услуг, приобретать авиабилеты или билеты на поезд или взять кредит.
Главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван указал, что безудержный рост числа неплательщиков стал результатом не только циклических, но и структурных проблем экономики Китая. Ситуация может ухудшиться, прежде чем начнётся улучшение.
Ранее Лайф писал, что Украине перестали выдавать кредиты без поручительства. Очередной транш от Всемирного банка Киев получит только благодаря гарантиям от Японии.
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