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3 декабря, 15:40

Почти 1000 населённых пунктов на Украине остались без света из-за снега и ветра

Минэнерго Украины: 926 населённых пунктов остались без света из-за непогоды

На Украине из-за снега, ветра и других сопутствующих причин без света остались 926 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

"В западных областях Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии остались 504 населённых пункта", — говорится в сообщении ведомства.

Ещё 422 населённых пункта остались без электричества из-за технологических нарушений. По данным Минэнерго, больше всего из-за непогоды пострадали Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области.

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Ранее в "Укрэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии. Причиной сложившейся ситуации в компании назвали стремительный рост потребления света из-за тяжёлых погодных условий.

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ТАСС / AP / Daniel Cole

Наталья Исакова
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