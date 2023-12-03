Почти 1000 населённых пунктов на Украине остались без света из-за снега и ветра
Минэнерго Украины: 926 населённых пунктов остались без света из-за непогоды
На Украине из-за снега, ветра и других сопутствующих причин без света остались 926 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.
"В западных областях Украины сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снега и порывистого ветра без электроэнергии остались 504 населённых пункта", — говорится в сообщении ведомства.
Ещё 422 населённых пункта остались без электричества из-за технологических нарушений. По данным Минэнерго, больше всего из-за непогоды пострадали Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии. Причиной сложившейся ситуации в компании назвали стремительный рост потребления света из-за тяжёлых погодных условий.
ТАСС / AP / Daniel Cole