"Я, конечно, не Челентано": Киркоров захотел поселить Орнеллу Мути в своём пентхаусе

Певец Филипп Киркоров надеется, что итальянская актриса Орнелла Мути во время следующего визита в Москву поселится в его пентхаусе. Такое предложение он озвучил в беседе с журналистами шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Недавно 68-летняя Мути прилетела в Москву, где сыграла в спектакле "Бетховен. Героическая жизнь гения". Итальянская звезда пробыла в нашей стране всего несколько дней, но успела пообщаться с журналистами. Так, они показали ей фотографии самых знаменитых российских мужчин и предложили выбрать потенциального партнёра. На снимках были Дмитрий Нагиев, Павел Прилучный, Николай Басков и Филипп Киркоров. Мути выбрала последнего и оставила на его фото автограф. Когда послание от итальянской звезды передали российскому поп-королю, он буквально засветился от счастья.

"Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!" — заявил 56-летний Киркоров.

Певец также выразил надежду, что Мути поселится в его пентхаусе при следующем визите в российскую столицу. В жилище, по словам артиста, сейчас как раз заканчиваются ремонтные работы.