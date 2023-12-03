"Я, конечно, не Челентано": Киркоров захотел поселить Орнеллу Мути в своём пентхаусе
НТВ: Киркоров пригласил Орнеллу Мути в свой пентхаус в центре Москвы
Филипп Киркоров и Орнелла Мути. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online / Zuma / Maurizio D'Avanzo
Певец Филипп Киркоров надеется, что итальянская актриса Орнелла Мути во время следующего визита в Москву поселится в его пентхаусе. Такое предложение он озвучил в беседе с журналистами шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Недавно 68-летняя Мути прилетела в Москву, где сыграла в спектакле "Бетховен. Героическая жизнь гения". Итальянская звезда пробыла в нашей стране всего несколько дней, но успела пообщаться с журналистами. Так, они показали ей фотографии самых знаменитых российских мужчин и предложили выбрать потенциального партнёра. На снимках были Дмитрий Нагиев, Павел Прилучный, Николай Басков и Филипп Киркоров. Мути выбрала последнего и оставила на его фото автограф. Когда послание от итальянской звезды передали российскому поп-королю, он буквально засветился от счастья.
"Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!" — заявил 56-летний Киркоров.
Певец также выразил надежду, что Мути поселится в его пентхаусе при следующем визите в российскую столицу. В жилище, по словам артиста, сейчас как раз заканчиваются ремонтные работы.
К слову, надежды Киркорова могут вскоре сбыться. Дело в том, что во время своего недавнего визита в Москву Орнелла Мути призналась, что хочет поработать в России.