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3 декабря, 16:19

"Мучиться не хочу": Бузова пожаловалась, что её не пускают в родную школу

Бузова рассказала, что её не пускают в родную школу в Санкт-Петербурге

<p>Ольга Бузова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-4887563_457325509?rev=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Ольга Бузова. Обложка © VK / Ольга Бузова

Певицу Ольгу Бузову не пускают на порог родной школы, которую она в своё время окончила с отличием. По словам самой артистки, её невзлюбил директор учебного заведения. Однако "мучиться в догадках", почему это произошло, звёздная блондинка не собирается.

"Почему декан СПбГУ восхищается мной и благодарен за то, что я окончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог?" — недоумевает Бузова в беседе с сайтом kp.ru

Певица подчеркнула, что хочет обращать внимание лишь на добро и позитив вокруг. Она также добавила, что к ней часто относятся предвзято из-за стереотипов.

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Ранее Лайф писал, что самый главный хит Бузовой оказался подарком ей от знаменитого рэпера. Песню "Мало половин" артистке безвозмездно передал ST.

Наталья Исакова
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