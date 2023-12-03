"Мучиться не хочу": Бузова пожаловалась, что её не пускают в родную школу

Певицу Ольгу Бузову не пускают на порог родной школы, которую она в своё время окончила с отличием. По словам самой артистки, её невзлюбил директор учебного заведения. Однако "мучиться в догадках", почему это произошло, звёздная блондинка не собирается.

"Почему декан СПбГУ восхищается мной и благодарен за то, что я окончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог?" — недоумевает Бузова в беседе с сайтом kp.ru

Певица подчеркнула, что хочет обращать внимание лишь на добро и позитив вокруг. Она также добавила, что к ней часто относятся предвзято из-за стереотипов.