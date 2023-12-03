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3 декабря, 16:38

Армия Израиля сообщила о 10 тысячах авиаударов по сектору Газа с начала конфликта

За время конфликта на Ближнем Востоке Израиль нанёс свыше десяти тысяч авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"С момента начала войны было произведено порядка десяти тысяч авиаударов по наводке военнослужащих Армии обороны Израиля на земле в сжатые временные рамки", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, бойцы ЦАХАЛ быстро выполняли все задания и уничтожали ячейки и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также командные центры, шахты, склады оружия и многое другое. В настоящее время израильская армия при полной координации с летательными аппаратами продолжает наземную операцию в анклаве, заявили в ЦАХАЛ.

Минздрав сектора Газа: Число жертв ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

Минздрав сектора Газа: Число жертв ударов Израиля превысило 15,5 тысячи человек

А ранее стало известно о планах Израиля провести "операцию высокой интенсивности" в Газе. Предполагается, что на сей раз ЦАХАЛ будет действовать на юге анклава, так как ранее проживающее там мирное население призывали эвакуироваться. До этого бои велись в основном на севере.

Обложка ©

Getty Images / Ahmed Zakot / SOPA Images / LightRocket

Наталья Исакова
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