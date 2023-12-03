Армия Израиля сообщила о 10 тысячах авиаударов по сектору Газа с начала конфликта

За время конфликта на Ближнем Востоке Израиль нанёс свыше десяти тысяч авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"С момента начала войны было произведено порядка десяти тысяч авиаударов по наводке военнослужащих Армии обороны Израиля на земле в сжатые временные рамки", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, бойцы ЦАХАЛ быстро выполняли все задания и уничтожали ячейки и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также командные центры, шахты, склады оружия и многое другое. В настоящее время израильская армия при полной координации с летательными аппаратами продолжает наземную операцию в анклаве, заявили в ЦАХАЛ.