Суд не стал арестовывать блогершу, которую полтысячи россиян обвинили в мошенничестве

В Екатеринбурге суд не стал арестовывать блогершу Екатерину Уланову по делу о крупном мошенничестве. Как сообщает Ura.ru, ей избрали другую меру пресечения — запрет определённых действий до 1 февраля 2024 года.

Клиенты блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой рассказали, как она "промывает им мозги". Видео © Telegram / SHOT

Это означает, что ей теперь нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, а также общаться с пострадавшими. При этом следователь просил отправить Уланову под стражу, однако в удовлетворении его ходатайства было отказано. Мужа блогерши отпустили под подписку о невыезде в связи с недостаточностью доказательств. Уланову, напомним, обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ей светит до десяти лет лишения свободы. Сумма ущерба, которую предъявили блогерше, — 1 630 860 рублей.