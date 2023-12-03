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3 декабря, 18:36

Суд не стал арестовывать блогершу, которую полтысячи россиян обвинили в мошенничестве

Суд Екатеринбурга не стал арестовывать блогершу Уланову по делу о мошенничестве

<p>Екатерина Уланова. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/ulanova_buroo/18927" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Ulanova_бюро</a></p>

Екатерина Уланова. Обложка © Telegram / Ulanova_бюро

В Екатеринбурге суд не стал арестовывать блогершу Екатерину Уланову по делу о крупном мошенничестве. Как сообщает Ura.ru, ей избрали другую меру пресечения — запрет определённых действий до 1 февраля 2024 года.

Клиенты блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой рассказали, как она "промывает им мозги". Видео © Telegram / SHOT

Это означает, что ей теперь нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, а также общаться с пострадавшими. При этом следователь просил отправить Уланову под стражу, однако в удовлетворении его ходатайства было отказано. Мужа блогерши отпустили под подписку о невыезде в связи с недостаточностью доказательств. Уланову, напомним, обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ей светит до десяти лет лишения свободы. Сумма ущерба, которую предъявили блогерше, — 1 630 860 рублей.

Ранее Лайф писал, что почти полтысячи человек по всей России обвинили блогершу из Екатеринбурга Екатерину Уланову в мошенничестве. По их словам, девушка обещала им по дешёвке продать товары известных брендов, в том числе Apple, Dyson, Dior, Chanel. Она уверяла, что достанет товары всего за пару-тройку недель, но на деле ожидание некоторых клиентов затянулось почти на год.

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Наталья Исакова
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