78-летний Юрий Антонов похвастался, что занимается сексом каждый день

В московском "Мегаспорте" отшумел концерт "Песня года", среди участников которого в этом году был и 78-летний певец Юрий Антонов. Журналисты спросили исполнителя, отмечает ли он Международный день секса, который празднуется 30 ноября.

Юрий Антонов заявил, что занимается сексом каждый день. Видео © Telegram / НЕБОЖЕНА

"Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день", — сказал без стеснения артист, чем сильно рассмешил журналистов.

Одна из удивлённых корреспонденток похвалила Антонова и подчеркнула, что очень завидует ему. Оставаться в форме, по словам музыканта, ему помогает горький шоколад. Народный артист ещё недавно страдал из-за проблем с суставами и перенёс несколько операций, но теперь проблемы со здоровьем, судя по всему, позади.

Отметим, что Юрий Антонов был женат трижды. Первой его избранницей в 1976 году стала девушка по имени Ида. Вместе с еврейскими родственниками она решила эмигрировать в Америку, однако артист за ней не последовал. Известно, что вторая супруга певца, Мирослава Бобанович, родом из Югославии, а третья, Анна, тоже не захотела жить в РФ и переехала во Францию, как и дочь музыканта Людмила. В столице остался сын Антонова Михаил.