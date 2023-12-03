78-летний Юрий Антонов похвастался, что занимается сексом каждый день
Юрий Антонов заявил, что в 78 лет занимается сексом каждый день
В московском "Мегаспорте" отшумел концерт "Песня года", среди участников которого в этом году был и 78-летний певец Юрий Антонов. Журналисты спросили исполнителя, отмечает ли он Международный день секса, который празднуется 30 ноября.
Юрий Антонов заявил, что занимается сексом каждый день. Видео © Telegram / НЕБОЖЕНА
"Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день", — сказал без стеснения артист, чем сильно рассмешил журналистов.
Одна из удивлённых корреспонденток похвалила Антонова и подчеркнула, что очень завидует ему. Оставаться в форме, по словам музыканта, ему помогает горький шоколад. Народный артист ещё недавно страдал из-за проблем с суставами и перенёс несколько операций, но теперь проблемы со здоровьем, судя по всему, позади.
Отметим, что Юрий Антонов был женат трижды. Первой его избранницей в 1976 году стала девушка по имени Ида. Вместе с еврейскими родственниками она решила эмигрировать в Америку, однако артист за ней не последовал. Известно, что вторая супруга певца, Мирослава Бобанович, родом из Югославии, а третья, Анна, тоже не захотела жить в РФ и переехала во Францию, как и дочь музыканта Людмила. В столице остался сын Антонова Михаил.
Напомним, в июне народный артист России признавался, что больше не может давать масштабные концерты. Всему виной травма ноги, которую исполнитель так до конца и не вылечил.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов