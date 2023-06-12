Юрий Антонов рассказал, почему не даёт большие концерты

Народный артист России — певец Юрий Антонов — признался, что больше не может давать масштабные концерты. Всему виной — травма ноги, которую 78-летний исполнитель так до конца и не вылечил, сообщает kp.ru.

Антонов уже длительное время испытывает серьёзные проблемы с бедром и коленом. Сначала артист проходил лечение в российских клиниках, потом отправился в Австрию, где ему делали операции. Певец рассказал, что познакомился с китайским целителем, который пообещал ему чудодейственный порошок. Однако сейчас лекарь на связь не выходит. В связи с проблемами со здоровьем певец не может выдерживать серьёзные нагрузки, в том числе и долгие концерты.

"Не могу пока выступать. Одну песню или несколько ещё выстою. А большой концерт пока не могу, нога болит", — сказал артист.

Сейчас Антонов живёт в загородном доме вместе со своими собаками. Также у музыканта есть команда, которая помогает ему в хозяйстве.