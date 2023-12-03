В США мужчина зарезал пятерых родственников, в том числе двоих детей

В ночь на 3 декабря жительница района Куинс обратилась в полицию, заявив, что её двоюродный брат убивает родных. Приехавшие на вызов правоохранители увидели возле дома мужчину с чемоданом. После недолгого общения с сотрудниками тот достал нож и напал на офицеров, которые открыли в ответ огонь. В это время в доме вспыхнул пожар, на место приехали спасатели. После ликвидации возгорания полицейские обнаружили в доме тела погибших. Среди зарезанных были 12-летний мальчик, 11-летняя девочка, 44-летняя женщина и мужчина в возрасте 30 лет. Ещё одна родственница напавшего, 61-летняя женщина, скончалась в больнице. Раненые полицейские также госпитализированы.