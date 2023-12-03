В СК раскрыли подробности расследования убийства 15-летнего подростка в Иркутске
В Иркутске следователи допрашивают подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка
В Иркутске следователи допрашивают задержанных участников конфликта, в результате которого погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Допрос подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Иркутске. Видео © Telegram / Следком38
"На данный момент к следователям СК доставлен предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе города Иркутска", — говорится в сообщении.
Всего к следователям доставлено шесть человек. Изъято орудие убийства — нож. По данным следствия, подростку нанесли не менее четырёх ранений. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 105 УК РФ "Убийство" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
Как сообщал Лайф, ранее в Иркутской области правоохранители задержали причастных к конфликту, в ходе которого убили подростка. Двоих из них взяли в 200 километрах от областного центра.
Кадр из видео Telegram / Следком38