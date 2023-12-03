Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 18:10

В СК раскрыли подробности расследования убийства 15-летнего подростка в Иркутске

В Иркутске следователи допрашивают подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка

В Иркутске следователи допрашивают задержанных участников конфликта, в результате которого погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Допрос подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Иркутске. Видео © Telegram / Следком38

"На данный момент к следователям СК доставлен предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе города Иркутска", — говорится в сообщении.

Всего к следователям доставлено шесть человек. Изъято орудие убийства — нож. По данным следствия, подростку нанесли не менее четырёх ранений. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 105 УК РФ "Убийство" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Как сообщал Лайф, ранее в Иркутской области правоохранители задержали причастных к конфликту, в ходе которого убили подростка. Двоих из них взяли в 200 километрах от областного центра.

В Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал

В Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Следком38

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров