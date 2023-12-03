"Это не про деньги": Синоптик раскрыл зарплату метеорологов, цифры удивляют

Метеорологов вряд ли можно назвать обеспеченными людьми, ведь они получают зарплату по МРОТ. Об этом порталу "Страсти" рассказал синоптик Михаил Леус.

"В моём возрасте менять профессию уже поздно, но я слежу за уровнем зарплат в сфере. То, что относится к системе Росгидромета, — это ни в коем случае не про деньги", — пояснил Леус.

По его словам, зарплата метеоролога, которую он получает на одной из метеостанций в Ленинградской области, "с точностью до рубля" соответствует минимальному уровню оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рубля. Леус уточнил, что примерно 80% метеорологов — люди в возрасте, которые находятся на пенсии и ещё работают. А молодые специалисты не соглашаются работать за 25 тысяч рублей.