Украина "мобилизует" кошек для борьбы с полчищами мышей, пожирающих снаряжение

Украинские военные начали "мобилизовывать" кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях. Об этом пишет газета Bild.

Украинские военные в блиндажах и окопах столкнулись с нашествием мышей. Видео © Telegram / Политика страны

"Началась очередная зима на фронте. Но украинские солдаты страдают не только из-за ожесточённых боёв, нарастающего холода и сильнейшего голода, теперь их мучает ещё и настоящая чума. И у кошек внезапно появляется своя миссия на фронте", — пишет немецкая газета-таблоид.

Один из украинских военных рассказал, что регулярно ловит по несколько мышей в спальном мешке, причём иногда они кусаются. Между тем волонтёры из Незалежной собирают пожертвования на ловушки для грызунов. А некоторые коты, которые уже показали успехи, получили импровизированные медали за хорошую охоту.