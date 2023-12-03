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3 декабря, 18:31

Украина "мобилизует" кошек для борьбы с полчищами мышей, пожирающих снаряжение

Bild: Украина начала отправлять на фронт котов для борьбы с мышами

<p>Украинский военный держит кота, который помогает бороться с мышами в окопах. Обложка © Shutterstock</p>

Украинский военный держит кота, который помогает бороться с мышами в окопах. Обложка © Shutterstock

Украинские военные начали "мобилизовывать" кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях. Об этом пишет газета Bild.

Украинские военные в блиндажах и окопах столкнулись с нашествием мышей. Видео © Telegram / Политика страны

"Началась очередная зима на фронте. Но украинские солдаты страдают не только из-за ожесточённых боёв, нарастающего холода и сильнейшего голода, теперь их мучает ещё и настоящая чума. И у кошек внезапно появляется своя миссия на фронте", — пишет немецкая газета-таблоид.

Один из украинских военных рассказал, что регулярно ловит по несколько мышей в спальном мешке, причём иногда они кусаются. Между тем волонтёры из Незалежной собирают пожертвования на ловушки для грызунов. А некоторые коты, которые уже показали успехи, получили импровизированные медали за хорошую охоту.

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Ранее Лайф показывал, что полчища мышей захватили блиндажи и окопы ВСУ. Солдаты жалуются, что они уничтожают снаряжение и дроны, а также мешают спать. Вероятно, мыши пришли из-за наступления холодов.

Никита Осипов
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