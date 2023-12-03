На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО
В Одессе блогера из КНР приговорили к пяти годам колонии за съёмку работы ПВО
Китайский блогер Ван Цзисянь. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jixianwang
На Украине Приморский районный суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы китайского блогера Ван Цзисяня, снимавшего работу ПВО. При этом его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на год.
Всё произошло 4 мая, когда китаец снял на видео работу ПВО из окна квартиры в Одессе. Позже он разместил эти кадры на YouTube, указав характеристики звуков. В июле и августе он продолжил снимать подобные ролики.
Ван Цзисянь признал свою вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (примерно 370 тысяч рублей). Блогер живёт в Одессе с 2022 года.
Ранее Лайф писал, что в Южной Корее суд вынес приговор бывшему бойцу спецназа Военно-морских сил страны и блогеру Ри Гыну за поездку на Украину. Его приговорили к году и шести месяцам условно с отсрочкой исполнения наказания.