На Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО

На Украине Приморский районный суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы китайского блогера Ван Цзисяня, снимавшего работу ПВО. При этом его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок на год.

Всё произошло 4 мая, когда китаец снял на видео работу ПВО из окна квартиры в Одессе. Позже он разместил эти кадры на YouTube, указав характеристики звуков. В июле и августе он продолжил снимать подобные ролики.

Ван Цзисянь признал свою вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (примерно 370 тысяч рублей). Блогер живёт в Одессе с 2022 года.